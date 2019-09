Manchester United - Pogba et Martial forfaits pour affronter Leicester

Les Red Devils devront faire sans leurs deux internationaux français pour la réception de Leicester ce samedi (16h) en Premier League.

va devoir se relancer en contre Leicester ce samedi (16h) après trois journées consécutives sans victoires. Cependant les Red Devils ne pourront pas compter sur Paul Pogba et Anthony Martial pour la réception des Foxes.

Ole Gunnar Solskjaer a annoncé que les deux internationaux français seront absents pour ce rendez-vous à Old Trafford. Un vrai coup dur pour l'entraîneur norvégien. "Pogba ne sera prêt, non. À moins d'une récupération miraculeuse du jour au lendemain, il n'est pas prêt à s'entraîner à 100%, non", a indiqué OGS en conférence de presse.

Des retours espérés pour

"Nous espérons que plus de joueurs seront prêts pour West Ham la semaine prochaine. Paul (Pogba) et Anthony (Martial) font partie de cette catégorie. Je pense qu'ils seront prêts pour cela et qu'ils ne peuvent en dire plus."

Pour que les deux joueurs français récupèrent à temps, Manchester United devrait les laisser au repos pour Leicester mais aussi pour l'Europa League. La formation mancunienne reçoit Astana jeudi prochain pour la première journée de la phase de groupe.