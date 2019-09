Manchester United, Pogba en négociation pour une prolongation ?

Désireux de rejoindre le Real Madrid cet été, le Français aurait débuté des négociations avec son club afin de signer un nouveau contrat.

Cet été, Paul Pogba a beaucoup fait parler de lui. Le milieu de terrain français, dans le viseur du et surtout de Zinedine Zidane qui en avait fait sa priorité pour renforcer son entrejeu, avait déclaré son envie de trouver un nouveau challenge et donc de quitter au début de l'été. Un plan qui ne s'est pas passé comme prévu, puisque si Zidane a insisté pour faire venir le champion du monde 2018, le Real Madrid a refusé de mettre les moyens.

En effet, les Merengue n'ont pas réussi à trouver un accord avec les Red Devils, laissant ainsi Paul Pogba contraint de rester chez les Red Devils durant, au moins, une saison supplémentaire. Manchester United avait refusé de laisser partir Pogba une fois le mercato britannique terminé début août car ils n'étaient plus en mesure de pouvoir le remplacer. Ciblé par les supporters, Paul Pogba pourrait pourtant avoir changé d'avis sur la suite à donner à sa carrière.

Une prolongation pour mieux partir ?

Si son frère, Mathias Pogba, ne cesse de clamer haut et fort que Paul Pogba et le Real Madrid voulaient se retrouver l'été dernier et que le prochain chapitre de la carrière de l'international français se trouve en , il pourrait encore rester quelques temps en . En effet, selon les informations du Times en ce mardi matin, des discussions ont été ouvertes entre Pogba et son club concernant un nouveau contrat de deux années de plus.

Il reste encore deux ans de contrat avec une année en option au champion du monde 2018, comme c’est le cas pour de nombreux joueurs de United. Les dirigeants des Red Devils espèrent le convaincre en lui offrant le rôle central dans la composition d'équipe de Solskjaer. Le mois passé, les Red Devils auraient refusé une offre de 31 millions d’euros plus James Rodriguez pour Pogba. Reste maintenant à savoir si le Français va accepter de prolonger et peut-être ainsi obtenir une garantie concernant un futur départ.

Ole Gunnar Solskjaer a quant à lui fermé la porte à un départ de Paul Pogba le week-end dernier : "Je n’écoute pas le président du Real Madrid. J’ai regardé leur match contre le Paris St-Germain et ce fut une grosse défaite. Mais Paul travaille dur ici et il est totalement engagé envers Manchester United. Si tout recommence avec Madrid en janvier, il n’y aura pas d’inquiétude. Si nous devons à nouveau vivre avec la spéculation, nous la gérerons comme nous l’avons fait l’été. Paul ne va nulle part. Il est heureux ici quand il joue".