Manchester United, Paul Pogba se livre sur son nouveau rôle

Le milieu de terrain de Manchester United a évoqué son replacement sous Ole Gunnar Solskjaer et son rôle dans le vestiaire des Red Devils.

Paul Pogba est transfiguré depuis l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer à la tête de Manchester United. Auteur de sa quatrième passe décisive depuis le changement d'entraîneur le week-end dernier contre Tottenham, le champion du monde 2018 a un tout autre impact sur le jeu des Red Devils depuis quelques semaines. Bien plus décisif, le milieu de terrain français carbure à plein régime et affiche un tout autre visage que sous le règne de José Mourinho.

Dans une interview accordée à RMC Sport, Paul Pogba est revenu sur son nouveau rôle chez les Red Devils : "Je joue plus haut, l'équipe a plus la possession du ballon. Je suis beaucoup dans la surface, je suis beaucoup plus proche de mes attaquants, donc voilà je peux aussi être là pour faire un appel, je peux être dans la surface, je peux frapper, je peux faire la passe. La dernière passe. Je pense que ça aussi ça m'aide à être plus décisif".

"C'est plus facile pour moi de m'exprimer"

L'article continue ci-dessous

La Pioche a parlé de l'impact d'Ole Gunnar Solskjaer : "La première chose qu'Ole Gunnar Solskjaer a dit c'est de reprendre du plaisir. Il nous a dit de rejouer au football et de reprendre du plaisir. En fait, il n'avait pas besoin de dire plus. Vous savez on était dans une période où ça n'allait pas bien, où les résultats n'étaient pas bons, on entendait beaucoup de choses des médias, et on ne pensait pas au terrain. Et il est revenu et nous a dit de reprendre du plaisir. C'est ce qu'il nous a dit et voilà c'est ce qu'on fait on reprend du plaisir sur le terrain".

Le milieu de terrain français s'est également livré sur son rôle dans le vestiaire de Manchester United, lui qui est souvent considéré comme un leader : "J’ai toujours été une personne qui ne parle pas forcément tout le temps avant les matches mais je suis proche des joueurs. À 25 ans, j’ai la chance d’être entre les deux, entre les plus jeunes et les plus vieux. Donc je peux peut-être transmettre le message des plus vieux aux plus jeunes et des plus jeunes aux plus vieux".

"Je ne suis pas si timide, donc je peux parler, je m’exprime devant les gens, je dis ce que je pense donc c’est ce qui m’aide à me lâcher, à dire les choses dans le vestiaire. J’ai l’aide aussi des joueurs qui me laissent m’exprimer, qui me font confiance, donc c’est plus facile pour moi de m’exprimer dans le vestiaire", a conclu l'ancien vice-capitaine de Manchester United sous José Mourinho, à qui la fonction a ensuite été retiré par le Portugais.