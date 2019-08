Manchester United, Paul Pogba rassure les supporters : "L'impossible n'existe pas ici"

Le vainqueur de la Coupe du monde continue d’être lié à un départ d’Old Trafford, mais a exprimé à quel point il considère spécial les Red Devils.

Le flou est toujours très présent autour de l'avenir de Paul Pogba à . Pas opposé à un départ en début de mercato estival, l'international français rêvait ouvertement du et d'une réunion avec Zinedine Zidane, dont il n'a jamais caché son admiration pour l'ancien numéro dix des Bleus. Mais pour le moment, le champion du monde 2018 appartient toujours à Manchester United alors que le marché des transferts est désormais clos en .

La porte n'est donc pas totalement fermée puisque le Real Madrid peut encore recruter, mais il est toutefois peu probable de voir Manchester United céder l'une de ses stars sans pouvoir la remplacer dès cet été. Néanmoins, Paul Pogba a rassuré les fans des Red Devils, à deux jours de la reprise de la contre , et au lendemain de la fermeture du marché des transferts en Angleterre. Manchester United occupe toujours une place particulière au sein du coeur de Paul Pogba.

Il a confié dans un nouveau documentaire Adidas intitulé : "Fabric of Football: Belief" son amour pour les Red Devils : "Lorsque vous portez ce maillot, vous savez que tout est possible. Et nous n’abandonnons jamais. Rien n’a changé ici, même quand je suis parti et que je suis revenu, c’est le même club, la même mentalité, la même culture. Manchester signifie croyance, Manchester signifie possible. L'impossible n'existe pas ici".

L'article continue ci-dessous

Ces commentaires contrastent fortement avec ceux prononcés par le joueur de 26 ans au début de l'été, lors d'un voyage promotionnel en Asie. Il a dit à ce moment-là, lorsqu'on lui a demandé si un départ de United pourrait être possible: "Il y a beaucoup de réflexion en cours. Cela fait trois ans que je suis à Manchester et je vais très bien - j'ai vécu des bons et des mauvais moments, comme tout le monde, comme partout ailleurs. Après cette saison et tout ce qui s'est passé, ma saison étant ma meilleure saison ... cela pourrait être un bon moment pour relever un nouveau défi ailleurs".

Ole Gunnar Solskjaer a fait de son mieux pour freiner les spéculations autour de l'avenir de Pogba. Le manager de Manchester United affirme que joueur acquis pour plus de 100 millions d'euros à l'été 2016 reste pleinement engagé envers les Red Devils. Il a suggéré que le Français pourrait être son porte parole cette saison, Jose Mourinho ayant précédemment retiré le statut de vice-capitaine au Français après le lui avoir confié. Les rumeurs de départ semblent fondues depuis un certain temps déjà, même si, alors que la fenêtre des transferts est fermée pour les clubs de Premier League, elle reste ouverte pour les équipes espagnoles et que le Real Madrid est toujours lié à une dernière offensive tardive qui éloigne Pogba d'Old Trafford.