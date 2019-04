Manchester United - Paul Pogba n'a pas l'étoffe d'un leader selon Roy Keane

Après la défaite (0-2) dans le derby face à City, le milieu de terrain français a été vivement critiqué par l'ancien joueur des Red Devils.

a perdu sans doute bien plus qu'un derby mercredi soir face à City. Avec son revers (0-2), la formation d'Ole Gunnar Solskjaer reste à la sixième place du classement et n'a plus son destin entre ses pieds avant pour se qualifier en à trois journées de la fin.

Pour les anciennes gloires des Red Devils, certains joueurs ont une certaine part de responsabilité dans cette fin de saison délicate à commencer par Paul Pogba. Déjà critiqué à l'époque de José Mourinho, le champion du monde français ne répond pas aux attentes des observateurs, dont celles de Roy Keane.

"Je ne crois pas un mot de ce qu'il dit"

L'ancien milieu de terrain irlandais n'a pas mâché ses mots sur Sky Sports au moment d'évaluer la capacité de Pogba à être un leader. "Je ne crois pas un mot de ce qu'il dit (...) Il parle d'être un bon coéquipier. Si vous voulez être un bon coéquipier, vous devez revenir derrière lorsque vous défendez."

Pour Roy Keane, c'est bien l'attitude de l'ancien joueur de la qui représente un souci. "C'est un garçon talentueux, mais nous répétons sans cesse les mêmes choses. Le nombre de fois où je l'ai vu dans des matches où il ne courait pas pour les efforts défensifs ... Il parle de langage corporel - il levait les bras en l'air. C'est un gros problème."