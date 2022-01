Manchester United : Paul Pogba encore absent "quatre ou cinq semaines"

Paul Pogba ne devrait pas reprendre la compétition avec Manchester United avant le mois de février, le milieu de terrain devant rester sur la touche pendant quatre ou cinq semaines supplémentaires. Pour rappel, le Français de 28 ans est absent depuis novembre, après s'être blessé à l'aine en sélection avec les Bleus.

PSG : avant Lyon, un dernier entraînement sans Messi

Après avoir commencé sa rééducation à Dubaï, Paul Pogba est rentré au Royaume-Uni à la fin du mois de décembre, mais son entraîneur, Ralf Rangnick, a prévenu qu'il était encore loin de pouvoir reprendre l'entraînement complet. Il avait initialement espéré que Pogba serait prêt à reprendre l'entraînement au début du mois de janvier, mais il a maintenant reçu un nouveau calendrier pour son rétablissement.

Pogba devra encore attendre selon Rangnick

S'exprimant avant le troisième tour de la FA Cup de Manchester United contre Aston Villa, l'Allemand a révélé qu'il ne s'attendait pas à voir Pogba sous le maillot rouge de sitôt. "Pour autant que je sache, on m'a dit il y a une semaine qu'il faudrait encore au moins quatre ou cinq semaines avant qu'il ne soit de nouveau apte à s'entraîner", a déclaré Rangnick au site Internet du club. "Je l'ai vu ce matin avant l'entraînement, il était dans le vestiaire, et j'espère qu'il sera de retour le plus rapidement possible. Pour l'instant, il n'a pas fait partie du groupe d'entraînement, cela prendra du temps".

Une situation contractuelle délicate

L'article continue ci-dessous

Pogba est entré dans les six derniers mois de son contrat à Old Trafford et peut désormais discuter avec des clubs étrangers en vue d'un transfert gratuit à la fin de la saison. Il n'a plus joué pour United depuis le 2 novembre et n'a été titularisé que sept fois en Premier League cette saison. Son agent, Mino Raiola, a laissé entendre en novembre que Pogba pourrait quitter Old Trafford, et que des clubs comme le Real Madrid et la Juventus étaient intéressés par le Français.

Rangnick, qui ne devrait diriger United que pour cette saison et rester employé comme consultant par la suite, a révélé le mois dernier qu'il n'essaierait pas de persuader Pogba de rester s'il ne s'engage pas pleinement envers le club.