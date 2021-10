Manchester United : Paul Ince s'en prend ouvertement à Solskjaer

L'ancien milieu de terrain des Red Devils n'est pas du tout convaincu par le travail d'Ole Gunnar Solskjaer à la tête de Manchester United.

Paul Ince a critiqué Ole Gunnar Solskjaer et son staff à la suite de la défaite de Manchester United contre Liverpool, décrivant la confiance inébranlable du Norvégien dans le niveau de son équipe de soutien comme "un tas de conneries".

Les Red Devils ont subi une défaite 5-0 à domicile contre leurs rivaux dimanche, ce qui a suscité de nombreux appels à la démission de Solskjaer. Les voilà maintenant à huit points du leader de la Premier League, Chelsea, après seulement neuf matchs avec la pire défense de la première moitié du tableau. Ince est déconcerté par l'incapacité apparente du staff à tirer le meilleur d'un groupe talentueux.

L'ancien milieu de terrain de United a exprimé sa conviction que Solskjaer n'a pas les compétences nécessaires pour réussir à Old Trafford, tout en remettant en question son choix de personnel d'encadrement.

"Vous ne pouvez pas avoir un manager qui fait tomber Cardiff, puis va à Molde, et espérer arriver dans le plus grand club du monde et produire une équipe qui va défier les meilleures équipes du monde avec le personnel qu'il a", a déclaré Ince à The United Stand.

"Vous avez un entraîneur des moins de 23 ans qui vient de l'académie. Il a Michael Carrick... aucune expérience d'entraîneur. Micky Phelan... Je ne sais pas ce qu'il fait. C'est son équipe.

"C'est son équipe d'entraîneurs. Donc vous analysez cela avec les joueurs de classe mondiale que vous avez dans l'équipe et nous continuons à parler de tactique et de ne pas tirer le meilleur des joueurs... Regardez cette équipe. C'est le staff dont Ole dit qu'il est " très bon, brillant... ", c'est un tas de conneries parce qu'ils encaissent des buts pour le plaisir."

L'ex-international anglais a également émis de nouveaux doutes sur la façon dont les joueurs de United sont instruits sur le terrain d'entraînement, ajoutant : "Font-ils du travail défensif ? Savent-ils où les joueurs doivent se trouver lorsque le ballon est dans une certaine position ?

"En fait, j'aimerais aller à Carrington et assister à une semaine de ce qu'ils font à l'entraînement. J'aimerais bien voir ça. Je ne sais pas s'ils jouent au foot à cinq, au volley-ball et à toutes ces conneries. Je ne sais pas ce qu'ils font mais j'aimerais bien y aller.

"J'aimerais qu'Ole m'invite pendant une semaine et me dise : " Paul, voilà ce que nous faisons et comment nous le faisons " parce que je ne vois rien le week-end qui me dise que nous travaillons à ceci ou à cela."

Goal a rapporté que Solskjaer a pris l'entraînement mardi avant la rencontre du week-end contrd Tottenham, malgré l'incertitude sur son avenir à long terme.

En effet, le conseil d'administration de United a reconnu qu'il faudra désormais un effort monumental pour redresser la situation en 2021-22, les Red Devils étant loin du compte dans la course au titre en Premier League.

Si les Red Devils ne commencent pas à enchaîner les victoires convaincantes, la pression continuera de s'accumuler sur Solskjaer, avec une série de rencontres redoutables, notamment contre Manchester City, Chelsea et Arsenal, qui se profilent à l'horizon.