Manchester United a commencé sa saison de Ligue des champions par une victoire convaincante. À Old Trafford, l’équipe dirigée par Michael Carrick n’a fait qu’une bouchée du FK Sabah, balayé sur le score de 4-0.

Manchester United a d’abord eu du mal à entrer dans son match, mais après une petite demi-heure, le verrou a sauté. Sur un centre de Patrick Dorgu, Matheus Cunha a bien suivi au premier poteau pour reprendre le ballon et ouvrir le score : 1-0. L’équipe à domicile a toutefois dû rester vigilante, car Sabah s’est aussi montré dangereux par séquences. Joy-Lance Mickels a ainsi été tout près d’égaliser de la tête.

United a cependant totalement pris la rencontre à son compte avant la pause. Youri Tielemans a signé sa première passe décisive pour son nouvel employeur en remettant le ballon de manière idéale, en pivot, à Bruno Fernandes. Le capitaine a conclu avec sang-froid : 2-0.

Et ce n’était pas fini. Juste avant la pause, Benjamin Sesko a même porté le score à 3-0. Lancé seul face au gardien par Bryan Mbeumo, il l’a contourné avant de pousser le ballon dans le but vide.

Il n’y avait donc aucun nuage à l’horizon pour les Anglais, qui n’ont pas vraiment cherché à accélérer en seconde période. Entré en jeu, Joshua Zirkzee a en revanche apporté du dynamisme, ce qui a conduit au 4-0 après 68 minutes de jeu.

Le Néerlandais a frappé le ballon du talon en direction du but, avant que le gardien Stas Pokatilov ne perde totalement le fil de l’action. Le ballon est ainsi resté devant la ligne, offrant à Lisandro Martínez l’occasion de le pousser au fond.

La fin de match n’a plus réservé grand-chose. United semblait très bien se contenter de ce 4-0, et Sabah n’était pas en mesure de modifier le score. Orphe Mbina a encore été tout proche de sauver l’honneur, mais sa tête est passée de très peu au-dessus.