Manchester United a ouvert une enquête interne pour évaluer les préjudices financiers et sportifs que le club estime avoir potentiellement subis en raison des infractions financières imputées à son voisin Manchester City, une démarche qui intervient parallèlement aux derniers développements de l'affaire actuellement examinée par la Premier League.

Le journal « The Athletic » a révélé que la direction de United examine l'impact des résultats des saisons précédentes sur les revenus du club, y compris les primes financières et les recettes liées à la participation à la Ligue des champions, durant les périodes où Manchester City a devancé son voisin au classement du championnat.

Cet examen porte sur des saisons où United a terminé dauphin de City, notamment 2011-2012 sous la houlette d'Alex Ferguson, 2017-2018 avec José Mourinho, et 2020-2021 durant la période d'Ole Gunnar Solskjær.

Il englobe également la saison 2015-2016, lorsque United avait pris la cinquième place derrière City, quatrième, perdant ainsi sa qualification pour la Ligue des champions à la différence de buts.

La démarche ne se limite pas au calcul des écarts au classement du championnat, puisque le club étudie les répercussions de ces résultats potentiels sur les sources de revenus liées aux titres et à la qualification aux compétitions européennes, dans le but de chiffrer la valeur financière des préjudices qu'il pourrait avoir subis au cours des dernières années.

L'examen a inclus la période de gestion de l'actuel directeur général Omar Berrada, qui avait auparavant occupé pendant des années des postes de direction au sein du groupe Manchester City, avant de rejoindre United.

De son côté, Manchester City maintient sa position antérieure, affirmant que les procédures relatives à l'affaire sont toujours en cours et soumises à la confidentialité, sans modifier son refus des accusations portées contre lui.

Les regards de plusieurs clubs de Premier League se tournent vers ce que donneront les procédures finales, dans un contexte où sont explorées des options juridiques pouvant permettre de réclamer des indemnisations si l'affaire débouchait sur des sanctions définitives contre Manchester City, ce qui pourrait ouvrir la voie à des litiges financiers entre les clubs.