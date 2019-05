Manchester United - "Partey est meilleur que Pogba", selon l'agent du Ghanéen

L’international ghanéen a été associé aux Red Devils et à d’autres grands clubs. Son agent le considère comme un joueur d’élite à son poste.

Thomas Partey a écrasé la concurrence cette saison à l'Atletico Madrid. Arrivé très jeune chez les Colchoneros en 2011, le milieu de terrain ghanéen, longtemps remplaçant dans l'effectif de Diego Simeone, joue plus régulièrement depuis deux saisons. Cette année, il a disputé 32 matches de dont 22 comme titulaire, et est monté en puissance sur la deuxième partie de saison en étant régulièrement aligné d'entrée par l'entraîneur argentin.

Les performances de Thomas Partey ont impressionné en Europe. L'international ghanéen est désormais dans le viseur de plusieurs clubs européens dont , et l' . Très physique, propre techniquement, le milieu récupérateur a un profil intéressant pour les plus grands clubs européens à la recherche d'une meilleure assise défensive à l'image des Red Devils dont les milieux sont plus offensifs que défensifs.

Partey vers l'Inter ?

Jose Daniel Jimenez Pozanco, agent de Thomas Partey, estime dans une interview à FcInterNews que le Ghanéen n'a pas la reconnaissance qu'il mérite et l'a comparé à Paul Pogba : "Thomas Partey est comme Pogba, c’est un joueur box to box, mais il est meilleur que Paul Pogba. C'est parce qu'il fait un travail plus défensif. Je pense que parce qu'il est africain, il reçoit beaucoup moins de couverture médiatique que le joueur de Manchester United".

"J'ai d'abord vu jouer Thomas au , j'ai immédiatement reconnu ses qualités et pensé que s'il pouvait améliorer son niveau tactique, il serait l'un des meilleurs au monde. Je lui ai dit qu'il devait écouter, apprendre et rester humble. Une personne devrait toujours se rappeler d’où elle vient et il a réussi là où il a joué. Personne ne lui a rien donné", a ajouté l'agent de Thomas Partey dont le profil plaît en et en .

Jose Daniel Jimenez Pozanco n'a pas fermé la porte à un départ à l'Inter Milan de Thomas Partey : "Il n’ya aucune raison pour qu’il ne déménage pas en Italie. L'Inter Milan, comme l'Atletico Madrid, est une équipe de haut niveau. Il a une clause libératoire de 50 millions d'euros et dans le football tout est possible, il suffit de regarder Diego Godin partir pour rejoindre l'Inter et Antoine Griezmann probablement sur le départ vers Barcelone".