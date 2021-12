Manchester United : Park Ji-Sung pas surpris par la grande forme de Cristiano Ronaldo

Park Ji-sung n'est pas le moins du monde surpris que Cristiano Ronaldo continue à produire des performances "étonnantes" pour Manchester United à l'âge de 36 ans.

Les deux joueurs ont été coéquipiers à Old Trafford pendant quatre ans, entre 2005 et 2009, et ont même remporté ensemble la Ligue des champions en 2008.

Ronaldo a fait un retour fracassant à Manchester juste avant la fermeture de la fenêtre de transfert de l'été, et l'ancien attaquant de la Juventus a déjà inscrit 12 buts en 17 apparitions toutes compétitions confondues, dont six en cinq sorties en Ligue des champions.

En effet, s'il trouve le chemin des filets lors de la rencontre de mercredi avec les Young Boys, Ronaldo réalisera un exploit qu'il est le seul à avoir réussi auparavant, en 2017-18 avec le Real Madrid : marquer dans les six matchs de groupe de la même saison.

Certains experts sont stupéfaits que le vétéran portugais marque encore à un rythme aussi remarquable, mais Park a toujours su que Ronaldo était destiné à avoir une longue et illustre carrière.

"Ce n'est pas facile et très rare qu'un joueur revienne à United après avoir précédemment passé ses meilleures années au club, mais j'ai pensé que si cela pouvait arriver avec un joueur, ce pourrait être Ronaldo", a déclaré Park à GOAL.

"Ce dont je me souviens de lui, c'est qu'il avait toujours le ballon à côté de lui, même dans les vestiaires, et juste avant d'entrer sur le terrain.

"En plus de cela, comme on le sait, il était le premier joueur à arriver sur le terrain d'entraînement, et le dernier à partir, ce qui montre sa passion pour le football.

"De plus, j'ai vu à plusieurs reprises qu'il essayait toujours de s'améliorer, de se mettre la pression.

"Cette saison, je l'ai vu jouer contre Tottenham à Londres. Il a marqué un but incroyable dans ce match, mais je ne peux même pas dire que c'est son meilleur but, car il continue à marquer de grands buts, même depuis son retour à Man United.

"Les gens disent que ses performances sont étonnantes même maintenant, à 36 ans, mais, en tant que coéquipier qui l'a vu faire toutes ces choses auparavant, je crois que c'est juste un résultat naturel, rien de surprenant."

En se remémorant ses propres souvenirs de Ligue des champions, Park a admis qu'il se demande encore ce qui se serait passé lors de la finale de 2011, que United a perdue 3-1 contre Barcelone, si l'entraîneur de l'époque, Sir Alex Ferguson, avait mis à exécution son projet de lui faire marquer le numéro 10 des Blaugrana, Lionel Messi.

"Nous n'y sommes finalement pas allés parce que le Barca avait tellement de grands joueurs à l'époque, pas seulement Messi", révèle l'ancien attaquant.

"Ce n'est pas facile de parler de quelque chose que nous n'avons pas réellement fait et il n'y a qu'un seul joueur que j'ai vraiment marqué à la culotte pendant un match : Andrea Pirlo. Donc, je ne sais pas ce qui se serait passé si je l'avais fait à un autre joueur.

"Messi était le meilleur joueur du monde à l'époque. Il était inarrêtable, donc je ne dis pas à 100 % que j'aurais pu le faire taire.

"Il n'aurait pas été facile de le marquer mais, parfois, je pense à tout ce que j'aurais pu faire contre lui..."

Park a quitté United en 2012 et il admet volontiers qu'il aimerait voir un autre joueur sud-coréen suivre ses traces en rejoignant les Red Devils, estimant que Son Heung-min de Tottenham pourrait exceller au Théâtre des rêves.

"Il a déjà fait ses preuves en Premier League et je pense qu'il est assez bon pour faire de très bonnes choses à United", a ajouté Park.

"Le seul petit problème serait qu'il n'obtiendrait peut-être pas son maillot n°7 préféré car Ronaldo y est déjà !

"Mais si je devais choisir quelqu'un d'autre que Son, je dirais soit Hwang Hee-chan des Wolves, soit Lee Kang-in de Majorque, qui ont tous deux un bon potentiel en tant que joueurs."