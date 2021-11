Manchester United : Park croit encore en Solskjaer

L'ancien joueur de Manchester United, Park Ji-sung, estime que le manager du club, Ole Gunnar Solskjaer, devrait avoir jusqu'à la fin de la saison pour prouver qu'il est l'homme de la situation à Old Trafford. Le Norvégien subit une pression intense, car United n'a remporté qu'un seul de ses six derniers matches de Premier League, une série de résultats ignobles qui comprend des défaites embarrassantes à domicile contre les grands rivaux Liverpool et Manchester City.

En conséquence, les noms de Zinedine Zidane et Brendan Rodgers sont désormais évoqués comme successeurs possibles. Park estime que Solskjaer mérite des éloges pour avoir rétabli un facteur de bien-être à Old Trafford après l'atmosphère toxique laissée par son prédécesseur Jose Mourinho. Cependant, le Sud-Coréen, qui a remporté quatre titres de Premier League et une Ligue des champions lors de son passage à United, admet librement que c'est désormais au Norvégien de prouver qu'il est un entraîneur d'élite d'ici la fin de la saison 2021-22.



"Il mérite du crédit pour ce qu'il a fait"

"Cela fait trois ans que Solskjaer est manager et je pense que cette saison sera déterminante pour lui, pour savoir s'il continue au club", a déclaré Park à GOAL. "Je pense qu'il mérite du crédit pour ce qu'il a fait à United, et mérite de se battre [pour son poste] jusqu'à la fin de la saison, mais il doit montrer qu'il peut continuer après ça".

"Avant lui, nous avons eu Louis van Gaal et José Mourinho, qui avaient la réputation d'être des entraîneurs de classe mondiale, mais ça n'a pas marché, donc je pense que United a appris de ces expériences et qu'elles ont été déterminantes dans la décision de rester avec Solskjaer [après les défaites de Liverpool et de City]."



"Mais le point le plus important est de savoir s'il peut rivaliser avec Pep (Guardiola), (Jurgen) Klopp, (Thomas) Tuchel, les meilleurs entraîneurs du monde. Par conséquent, je pense que nous devrions attendre la fin de cette saison et voir ensuite. Mais s'il ne peut pas montrer [qu'il est assez bon], il sera difficile pour lui de continuer."