Manchester United : Où tout a-t-il mal tourné pour Anthony Martial ?

Alors que les supporters de Manchester United sortaient en masse du stade de Wembley le 23 avril 2016, le nom d'un seul joueur était scandé. Anthony Martial venait de marquer un but à la dernière minute contre Everton pour envoyer Manchester United en finale de la FA Cup, et sa chanson entraînante, qui avait été lancée quelques mois plus tôt, se réverbérait sur Wembley Way.

Des débuts prometteurs

"50 millions de livres sterling en pure perte. Tony Martial marque à nouveau" est la fin ironique du chant, jouant sur la réaction de nombreux médias britanniques à l'arrivée de Martial, un adolescent peu connu, à United en provenance de Monaco à l'été 2015. Mais moins de six ans après ce but spectaculaire, et alors que Martial a quitté Old Trafford pour être prêté au FC Séville jusqu'à la fin de la saison, certains pensent avoir vu juste dans leur analyse de l'affaire.

Ce but au stade national est, avec son premier but contre Liverpool, le moment le plus marquant de la carrière de Martial à United, ce qui est troublant pour un joueur qui a signé à un si jeune âge avec une tel emballement. Il y a eu des éclairs de génies, des moments où il a brillé, mais dans l'ensemble, un manque de régularité. Lors d'une seule de ses six saisons, il a réussi à marquer plus de 20 buts, et plusieurs managers n'ont pas réussi à lui trouver une place régulière dans leur onze de départ. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché ?

Le fait d'être le jeune joueur le plus cher du monde entraîne un certain niveau d'attente et d'excitation, et en tant que tel, il a toujours été difficile de se montrer à la hauteur. Martial est arrivé à United si bien considéré qu'une clause a été insérée dans son contrat selon laquelle United devrait payer à Monaco un supplément de 10 millions d'euros si jamais il était nommé sur la liste des candidats au Ballon d'Or.

Un manque de régularité perpétuel

Inutile de dire qu'il n'a jamais été en lice pour la plus prestigieuse des récompenses individuelles du football mondial. L'international français pourrait également faire valoir qu'il a été victime de l'inconstance et du manque de patience dont a fait preuve United depuis la retraite de Sir Alex Ferguson. Ralf Rangnick est le quatrième manager sous lequel il a joué, et sa position et son rôle dans l'équipe ont été modifiés à plusieurs reprises.

Il est quelque peu révélateur que lors de la seule saison où il a été joué systématiquement en tant qu'attaquant central, en 2019-20, il a marqué 17 buts en championnat - le meilleur total de sa carrière à ce jour. En vérité, cependant, rien n'a été tout à fait correct avec Martial depuis la nomination de José Mourinho à l'été 2016, quelques mois seulement après le but de Martial à Wembley.

Leur relation fracturée est d'abord devenue un problème parce que Martial n'était pas d'accord avec le style dont Mourinho gérait ses troupes, ni avec les critiques publiques qu'il adressait à ses joueurs. Martial avait déjà été irrité cet été-là après que le maillot n°9 lui ait été retiré pour être porté par Zlatan Ibrahimovic, et sa relation avec Mourinho a continué à se déliter pendant les deux ans et demi de direction du Portugais.

Des relations compliqués avec certains entraîneurs

À l'été 2018, Mourinho faisait pression sur le conseil d'administration de United pour qu'il vende Martial, des sources ayant déclaré à GOAL que l'ancien entraîneur de Chelsea n'avait jamais été pleinement convaincu par la mentalité de l'attaquant, ce qui a été exacerbé lorsque Martial a demandé à quitter l'entraînement de pré-saison cet été-là pour être avec sa partenaire pour la naissance de leur fils, Swan. Le fait que Martial n'ait inscrit que 13 buts en championnat au cours des deux saisons complètes sous Mourinho n'a guère contribué à apaiser les tensions entre les deux hommes, et Mourinho a poussé le club à recruter l'ailier de l'Inter, Ivan Perisic pour le remplacer.

Cependant, les dirigeants de United ont continué à croire que Martial allait réaliser son potentiel, bien qu'il ait été suggéré qu'ils étaient également réticents à vendre car le propriétaire Joel Glazer avait précédemment déclaré que Martial était son joueur préféré à Manchester United. Avec le recul, on peut dire qu'écouter l'opinion de Mourinho aurait été une bonne décision, même si Martial a bénéficié d'un nouveau souffle durant la première année du règne d'Ole Gunnar Solskjaer.

Un message du Norvégien offrant à Martial de récupérer son maillot n°9 a été chaleureusement accueilli, et il a réalisé sa meilleure saison au club devant le but, mais même cela n'a pas entièrement convaincu Solskjaer de le garder au club si la bonne offre se présentait. La tendance de Martial à "s'activer et se désactiver" lors de certaines séances d'entraînement a suscité des inquiétudes, tout comme son incapacité à relever le défi d'une concurrence accrue lorsque de nouvelles recrues sont arrivées au club.

Une seule saison à 20 buts

Ibrahimovic, Romelu Lukaku et Edinson Cavani ont tous été recrutés pendant que Martial était au club et l'ont dépassé dans la hiérarchie, le laissant frustré sur le banc de touche pendant de longues périodes alors qu'on espérait qu'il améliorerait son propre niveau de performance. Cela s'est encore vu à l'été 2021, lorsque Martial est arrivé pour la pré-saison dans une ambiance joviale, mais la signature surprise de Cristiano Ronaldo à la fin du mercato estival l'a à nouveau laissé sur la touche, et il y a eu peu de signes de sa volonté de changer cela. Il n'a fait que 11 apparitions toutes compétitions confondues, et même ceux qui sont à l'extérieur du club ont commencé à remettre en question sa candidature.

L'ancien milieu de terrain des Red Devils, Paul Scholes, a déclaré que les fans s'étaient fait "rouler" en pensant que Martial pourrait être un joueur clé pour United grâce à une bonne saison statistique, bien que certains pensent que dans le bon système et avec le bon entraîneur, il peut encore atteindre les sommets attendus de lui alors qu'il a 26 ans.

Il semble que nous ne saurons jamais si Rangnick aurait fourni ce système ou été cet entraîneur, l'actuel technicien intérimaire ayant décidé d'omettre Martial de son équipe lorsqu'il est devenu clair qu'il voulait partir en janvier. L'épisode qui a conduit Martial à manquer le match à l'extérieur contre Aston Villa a été qualifié de "malentendu", mais il est entendu que Rangnick a toujours l'impression que le joueur a refusé d'être impliqué.

L'article continue ci-dessous

Ils ont "tourné la page" et Martial a joué un rôle clé dans le but victorieux contre West Ham samedi dernier après être sorti du banc, mais il n'était toujours pas assuré d'avoir le temps de jeu dont il a besoin pour s'imposer dans l'équipe de France pour la Coupe du monde 2022. Rejoindre Séville devrait, en revanche, lui permettre de le faire tout en jouant à un haut niveau. Les hommes de Julen Lopetegui sont deuxièmes de la Liga, à seulement quatre points du Real Madrid, leader, et font partie des favoris pour remporter une nouvelle Ligue Europa après avoir été éliminés de la Ligue des champions en phase de groupes.

Il n'y a pas d'option d'achat dans cette transaction, ce qui signifie que si Martial peut s'épanouir en Espagne, il y a une chance que sa carrière à Manchester United ne soit pas encore terminée. Mais si c'est le début de la fin, alors son passage à Old Trafford n'aura peut-être pas de l'argent jeté par la fenêtre, mais il ne s'est pas passé comme beaucoup de ceux qui chantaient à Wembley en 2016 l'auraient voulu ou attendu.