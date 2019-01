Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer répond à José Mourinho sur le pouvoir des joueurs

L'entraîneur portugais a analysé le poids des joueurs dans un club de nos jours. Le technicien norvégien a donné son avis à ce sujet.

Pour la première fois depuis son éviction de Manchester United, José Mourinho, devenu consultant pour la chaîne BeIn Sports, a pris la parole. L'entraîneur portugais est notamment revenu sur le poids pris par les joueurs dans la vie d'un club comparé à il y a quelques années. Le vainqueur de la Ligue des champions avec le FC Porto et l'Inter Milan a notamment regretté que parfois l'intérêt de certains joueurs puisse même passer avant celui du club.

"Sir Alex Ferguson avait l'habitude de dire le jour où un joueur est plus important qu'un club, au revoir. Plus maintenant. Le manager devrait être là pour coacher les joueurs, pas pour garder la discipline à tout prix. Il faut une structure pour protéger le manager et tout garder en place, pour que les joueurs n'arrivent pas dans une situation où ils se sentent plus puissants qu'avant… Tout ce que j'ai fait de bon avec les joueurs n'est plus d'actualité. Les informations dans le football moderne, c'est quand on a des problèmes", a indiqué José Mourinho sur BeIn Sports.

Solskjaer a confiance en Lukaku

Ole Gunnar Solskjaer a donné son point de vue sur ce sujet : "Je ne dirais pas plus puissant, mais c’est différent parce que, grâce aux réseaux sociaux et à la société mondiale, les jeunes joueurs grandissent par rapport à ce que j’ai fait. Je parais très vieux maintenant, mais c’est une époque tellement différente et maintenant, tout est uniquement sur Twitter, sur Facebook ou autre. Tant que ce n'est pas malveillant, c'est juste la réalité dans laquelle nous vivons. Mais ils doivent toujours avoir les valeurs d'une équipe, ils veulent s'améliorer car je dois dire que personne ne mérite d'être dans une meilleure équipe que celle ils donneraient à l'équipe, si vous voyez ce que je veux dire. S'ils veulent aider l'équipe, ils méritent d'être ici, s'ils ne veulent pas aider l'équipe, ils ne méritent pas d'être ici. Donc, ces valeurs, ces croyances et ces principes ne changent pas".



L'entraîneur de Manchester United a confirmé que Romelu Lukaku aurait un rôle prépondérant malgré son statut de remplaçant pour le moment : "Lukaku fait définitivement partie du groupe, grâce à sa personnalité. Il n'y a personne qui marque autant de buts que lui à l'entraînement alors j'ai trois joueurs qui ont joué plus en matches, mais ensuite vous avez Romelu, vous avez Juan Mata, vous avez Alexis, donc j'ai six joueurs avec qui je peux tourner. Et Rom va certainement jouer des matches".

"J’étais l’un des quatre attaquants quand nous jouions à deux, et maintenant nous avons six attaquants et nous jouons avec trois la plupart du temps, donc ce sera bien de pouvoir faire une rotation et il y a suffisamment de temps de jeu et de matches. Il faut prendre des risques quand on les a et être juste. Lukaku a déjà marqué trois buts, mais Marcus en a inscrit quatre et Paul Pogba en a mis quatre depuis que je suis venu, il revient donc aux attaquants d'en marquer encore", a conclu Ole Gunnar Solskjaer.