Manchester United - Ole Gunnar Solskjaer regrette le manque de fraîcheur

L'entraîneur de United, défait d'entrée face à Crystal Palace samedi (1-3), a pointé du doigt la condition physique de son équipe, pas encore à 100%.

Insatiable en fin de saison dernière et invaincu depuis des mois en , Manchester United est tombé d'entrée, samedi, face à Crystal Palace (1-3), pour son premier match de la saison 2020-21 en Premier League. Un revers mérité, que l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer lui-même n'a pas cherché à contester.

"Nous pouvons jouer tellement mieux qu'aujourd'hui"

"Vous pouvez voir que nous sommes courts et qu'ils méritaient les points. Ils étaient plus pointus que nous dans les duels, les tacles. Nous avons commencé lentement et cela a eu un effet sur le reste du match quand ils ont inscrit le premier but. Nous avons eu une longue saison la saison dernière et nous n'avons terminé que le 16 août et nous n'avons pas eu suffisamment de temps de préparation pour être plus précis. Nous avons travaillé dur avec ceux qui sont venus ici", a-t-il déclaré, lucide.

"C'était leur troisième match de compétition, et c'est une grande différence par rapport à notre match contre la semaine dernière. Vous devez tirer le meilleur parti du temps dont vous disposez et nous avons déjà commencé à rattraper le retard, bien sûr, et cela se voit. Mais nous allons nous améliorer rapidement, espérons-le plus vite que ce que nous avons vu aujourd'hui. Nous pouvons jouer tellement mieux qu'aujourd'hui", a ensuite ajouté le Norvégien, habitué à mieux de la part de ses hommes.