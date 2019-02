Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer : "Nous n'avons pas besoin d'acheter une superstar pour être un prétendant au titre"

L'entraîneur norvégien ne croit pas que dépenser sera un moyen pour assurer plus de succès à Manchester United.

Cinquième de Premier League, Manchester United a effectué une belle remontée au classement depuis l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer sur le banc de touche. Les Red Devils ont trop de retard pour remporter le titre de champion mais prouvent qu'ils ont un effectif de qualité pouvant lutter avec les meilleurs. L'ancien attaquant de Manchester United considère qu'il n'a pas forcément besoin de recruter une star pour parvenir à franchir ce cap et remporter la Premier League.

"Je pense que cela concerne aussi les personnes que nous avons ici. Si tous les joueurs peuvent améliorer de 1 ou 2% ... ce n'est pas parce qu'on a payé X millions pour les joueurs. Ce doit être le bon, et celui qui convient. La personnalité doit correspondre à l'équipe, il ne s'agit pas seulement d'acheter une superstar, cela va régler le problème et soudain, nous passons d'un défi pour le top quatre à un titre de champion", a indiqué l'entraîneur des Red Devils.

L'article continue ci-dessous

Solskjaer a son idée pour affronter le PSG

"Viser le titre ? Le club et l'équipe peuvent, oui. Si vous regardez les joueurs, leur âge, ils sont jeunes et ils ont beaucoup de développement en eux. Mais nous avons également besoin de joueurs expérimentés pour rester et devenir des leaders. Paul a maintenant [25 ans], Jesse [26 ans]… ils sont à l’âge où nous nous attendons à ce qu’ils assument cette responsabilité et ne soient pas simplement un jeune garçon qui flotte. Donc, ce club, cette équipe, oui certainement nous pouvons nous battre pour tout. Je pense que nous sommes trop en retard cette année, évidemment, mais vous devez rattraper les autres équipes devant nous, notamment City, Liverpool mais maintenant Tottenham", a ajouté Ole Gunnar Solskjaer.



Le Norvégien est prêt à affronter le PSG : “Il le faut. J’ai toujours été comme ça. Je prévois ça en avance, mais cela dépend de la forme, des blessures et de la maladie. Cela pourrait changer si nous perdions ce match ou si nous le remportions, et je pourrais prendre une décision différente parce que vous attendez toujours jusqu'au dernier jour. J'ai un peu une idée de ce à quoi l'équipe ressemblera face à Chelsea, Liverpool, PSG, mais plus vous vous rapprochez du match de Fulham, plus vous vous concentrez sur celui-là".

"Les joueurs doivent juste se concentrer sur le prochain, et Fulham ... c'est le révélateur de caractère. Les soi-disant grands matches, pas de problème, ils se débrouillent tout seuls. Je suis très confiant, ils me montrent qu’ils ont le caractère, la conviction et la qualité pour s’améliorer. C’est ce à quoi nous devons penser, comment nous améliorer", a conclu l'entraîneur des Red Devils.