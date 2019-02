Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer ne veut pas être appelé "boss"

L'entraîneur norvégien, passé par Manchester United en tant que joueur, refuse que le personnel du club l'appelle "boss".

Ole Gunnar Solskjaer a insufflé un nouvel esprit à Manchester United. Arrivé au cours de l'hiver en remplacement de José Mourinho, l'entraîneur norvégien a repris d'une main de maître les Red Devils. Depuis l'arrivée de l'ancien attaquant mancunien, l'équipe est métamorphosée et ne cesse d'enchaîner les victoires. Ole Gunnar Solskjaer est toujours invaincu depuis son arrivée sur le banc des Red Devils. Mais s'il y a une chance qui a réellement changé c'est l'ambiance au sein du club.

Les joueurs sont incontestablement plus souriants et cela ne s'arrête pas là. Si José Mourinho dégageait de la distance et une certaine froideur parfois envers ses joueurs, Ole Gunnar Solskjaer c'est tout l'inverse. Proche de Pogba, Lingard et bien d'autres qu'il avait déjà connu lors de son passage à la tête de la réserve il y a quelques saisons, le Norvégien a créé une relation de confiance et de proximité avec l'ensemble des employés du club.

"Je n'ai jamais douté"

"Tout repose sur les valeurs d'une famille. Que vous vous souciez les uns des autres, que vous vous souteniez et que vous vous connaissiez bien sûr. Kath (la réceptionniste du centre d'entraînement) est la première personne que j'ai vue à mon arrivée. Ensuite, j'ai rencontré le personnel qui travaille ici depuis que je suis joueur. Ils ont commencé à m'appeler "boss". Je leur ai dit :"Arrêtez ça. Je m'appelle Ole. Appelez-moi Ole. Nous travaillons ensemble et nous nous connaissons depuis tant d'années." Je ne voulais pas qu'ils m'appellent boss", a indiqué Ole Gunnar Solskjaer à United-Supporteren.

"Nous devons protéger les valeurs fondamentales d'un club de football: la relation entre l'entraîneur et les joueurs, et la relation entre tous ceux qui travaillent chez Carrington. C'est ce sur quoi je travaille. Cela devrait être un lien entre tout le monde. Entre l'académie et la première équipe. Je veillerai à ce que nous envoyions un message à l'académie qu'il y a des possibilités ici. Nous allons travailler ensemble C’est sur quoi repose la fondation de ce club", a ajouté le Norvégien.

Ole Gunnar Solskjaer est revenu sur sa décision de prendre la tête des Red Devils : "Je n’ai jamais douté, car c’est une chance que l’on rencontre une fois dans sa vie. Nous [sa famille] n’avions jamais le temps de nous asseoir et de discuter de ce qu’il fallait faire, car nous devions décider tout de suite. Il était impossible de dire non quand le club a appelé et m'a proposé ce travail fantastique. Ma famille et moi-même nous adapterons au fur et à mesure. J'attends avec impatience chaque visite de leur part".