Manchester United : Ole Gunnar Solskjaer ne plaint pas José Mourinho

Après une première réussie à Cardiff (1-5), Ole Gunnar Solskjaer, le nouveau manager de Manchester United, s'est exprimé sur José Mourinho.

Nommé entraîneur intérimaire de Manchester United après le départ de José Mourinho en début de semaine, Ole Gunnar Solskjaer, ancienne tête du club, n'a pas manqué ses débuts. Le Norvégien a vu son équipe dérouler sur la pelouse de Cardiff City (1-5), ce samedi.

Malgré ce probant succès, le technicien n'a pas été interrogé que sur l'aspect sportif. Il a aussi été question de son prédécesseur en conférence de presse.

"J'arrive à Manchester après deux des plus grands managers du monde, José Mourinho et Louis van Gaal", a-t-il expliqué dans un premier temps.

L'article continue ci-dessous

"Est-ce que je me sens désolé pour un ancien coach de United ? Non, on ne se sent jamais désolé pour eux car ils ont eu un job de rêve. Je ne veux pas qu'un jour, quelqu'un se sente désolé pour moi. Nos actions ont toujours des conséquences. C'est le rêve, un travail difficile, mais un travail de rêve", a conclu Ole Gunnar Solskjaer.