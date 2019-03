Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer : "Ne pas être présent la saison prochaine ? Ce serait étrange"

L'entraîneur norvégien a participé à une campagne pour la vente des abonnements de la saison prochaine et espère poursuivre l'aventure.

Ole Gunnar Solskjaer parti pour rester ? Arrivé pour remplacer José Mourinho, l'entraîneur norvégien devait seulement terminer la saison à la tête de Manchester United avant de retourner à Molde l'été prochain, mais les prestations et les résultats de Manchester United sont très bons depuis l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer et ce dernier pourrait, et devrait, se voir confirmé dans l'exercice de ses fonctions pour la saison prochaine. Du moins, c'est ce qu'il espère et il ne comprendrait pas un autre dénouement.

"J'ai fait un tournage vidéo sur les abonnements de la saison prochaine, je les supplie donc d'obtenir leurs billets pour la saison prochaine. Ce sera étrange de me voir dans une vidéo si je ne suis pas ici. Ce n'est pas étrange de le faire, cependant. Mes enfants s'ils voient un film publicitaire avec moi et que je suis de retour chez moi en Norvège - ce sera étrange. Cela fait partie du fait d'être ici en train de faire une publicité. En tant que joueur aussi, vous en faites une, puis tout à coup vous n'êtes plus là et vous voyez votre photo", a constaté l'entraîneur de Manchester United en conférence de presse.

Solskjaer excité par la course pour le podium

"Oui nous préparons la saison prochaine. Nous avons discuté de l’avenir du club. Nous l'avions fait avant d'avoir remporté deux ou trois matchs et tout ce que je voulais savoir si je devais rester ou non. Mon contrat est en place jusqu'à l’été, mais je continue, comme je l’ai toujours fait pour Manchester United, de donner mon maximum et mon meilleur. Vous devez planifier. Même si je ne suis pas ici, je donne tout de même mon point de vue sur les personnes que j'aimerais voir en tant que soutien", a ajouté le Norvégien.

Ole Gunnar Solskjaer est excité par les semaines à venir : "Je ne suis pas un gars nerveux. J'ai besoin de me détendre, j'ai besoin d'en profiter. Je pense que mes joueurs voient aussi que ça me plait. C’est le meilleur moment de leur vie à jouer ici. Ce sont les moments où les joueurs de Manchester United se préparent, quand les choses se compliquent. Vous vous inscrivez à des défis, vous vous engagez à relever ces défis lorsque vous êtes à Manchester United. Nous avons Arsenal à venir, le PSG à venir, les gros matches. Ce sont les périodes et les moments qui les font rester dans l'histoire du club".



"Il est important de regarder de haut en bas. Bien sûr, les résultats nous ont permis de défier Tottenham à ce poste. C’est nous, Chelsea, Arsenal, nous les poursuivons tous. Ce sera une course excitante et chaque match sera très important. Vous devez vous assurer de faire pencher la balance de votre côté. Chaque match offre une grande chance aux joueurs de dire que nous voulons rester et c’est la même chose pour tout le monde. Nous voulons améliorer tout le monde, c’est notre travail. Mieux nous faisons, plus grandes sont les chances d'être ici", a conclu le Norvégien.