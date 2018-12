Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer met au défi Romelu Lukaku et Alexis Sanchez

Après avoir relancé Paul Pogba, le nouvel entraîneur des Red Devils souhaite s'occuper de son duo d'attaquants.

La patte Ole Gunnar Solskjaer se fait déjà ressentir du côté de Manchester United. Les Red Devils ont signé deux victoires depuis l'arrivée de l'ancien attaquant mancunien sur le banc de touche. Surtout, Ole Gunnar Solskjaer a déjà réussi son pari : relancer Paul Pogba. Le Français a inscrit un doublé lors de la large victoire contre Huddersfield.

Désormais une autre tâche majeure attend Ole Gunnar Solskjaer : relancer ses attaquants et plus particulièrement Romelu Lukaku, méconnaissable depuis son retour de la Coupe du monde, et Alexis Sanchez, qui n'a pas trouvé sa place chez les Red Devils. En conférence de presse, Ole Gunnar Solskjaer a envoyé un message clair à ses attaquants.

"Ce sont tous des bons joueurs"

"Je ne peux rien faire pour leurs performances sur le terrain. Paul l’a fait lui-même. Mes discussions avec Anthony, Rom, Alexis, je suis là pour les aider à rester sur le bon chemin et, ensuite, c’est à eux de jouer sur le terrain. C’est à eux de faire la différence lorsqu’ils ont une opportunité, c’est le jeu pour les footballeurs de haut niveau, c’est à eux de jouer", a indiqué le Norvégien.

"Je donne évidemment quelques consignes en termes de communication, de liberté, mais j’ai toujours été comme ça en tant que coach. Tu ne peux pas dire aux joueurs ce qu’ils doivent faire, tu dois simplement leur dire de prendre du plaisir à jouer pour ce club. C’est le meilleur moment de leur vie, mais ce n’est pas mal non plus d’être un temps leur manager", a ajouté Ole Gunnar Solskjaer.

L'entraîneur de Manchester United ne doute pas de ses joueurs : "Ils sont là pour une bonne raison, ce sont tous de bons joueurs. J’ai simplement observé l’équipe, il y a tellement de bons joueurs. Et quand ils sont en confiance, l’équipe est en confiance". Romelu Lukaku et ses coéquipiers en attaque auront l'occasion de démontrer ce qu'ils savent faire contre Bournemouth ce week-end.