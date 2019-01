Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer : "Marcus Rashford peut rivaliser avec Harry Kane"

L'entraîneur norvégien considère que son attaquant a le potentiel pour devenir aussi bon, voir meilleur, que Harry Kane dans le futur.

Harry Kane est incontestablement le meilleur attaquant anglais depuis quelques années. La star de Tottenham s'est imposée comme l'élément indispensable chez les Three Lions et cartonne avec son club en Premier League. Mais l'Angleterre regorge de talents à l'image de Marcus Rashford, qui peine à confirmer tout le potentiel entrevue en lui mais reste une des belles promesses du football anglais et brille par intermittence.

Avant le choc entre Manchester United et Tottenham, Ole Gunnar Solskjaer n'a pas hésité à comparer les deux attaquants anglais en conférence de presse. Bien évidemment, l'entraîneur norvégien ne s'est pas amusé à dire et à faire croire que Marcus Rashford est au niveau de Harry Kane, néanmoins, l'ancien attaquant des Red Devils considère que son poulain dispose d'un fort potentiel et peut devenir un très bon joueur.

"Pochettino est probablement un très bon manager"

"Marcus Rashford peut devenir un buteur de premier plan. Nous pouvons parler de Harry Kane et de sa classe, mais je suis sûr que Marcus a le potentiel pour y parvenir. Il a une vitesse, un rythme effrayant, il est maintenant devenu plus fort et peut garder le ballon pour nous. C'est un excellent joueur pour faire le lien. C'est un joueur très excitant avec lequel travailler", a analysé Ole Gunnar Solskjaer. À ne pas rater Mercato d'hiver 2019 : tous les transferts officialisés (montants, durée de contrat...)

Prêté par Molde pour six mois à Manchester United, l'entraîneur norvégien a réussi de très bons débuts avec les Red Devils. Ole Gunnar Solskjaer va avoir l'occasion ce dimanche de se mesurer à celui qui est d'ores et déjà annoncé comme le principal favori à sa succession, à savoir Mauricio Pochettino. L'ancien attaquant de Manchester United a reconnu la valeur de son homologue qui fait du bon travail chez les Spurs.

"Je ne l'ai rencontré que moi-même une fois. C'était un homme très sympa à qui parler et nous avons eu une bonne conversation. C'est probablement un très bon manager, mais vous devez demander à quelqu'un d'autre. De l'extérieur, il ressemble à ça de toute façon. Il a de bons joueurs, c'est la même chose pour moi. Il est plus facile de jouer de manière offensive et de votre façon quand vous avez de bons joueurs, et il a beaucoup de bons joueurs", a conclu le Norvégien.