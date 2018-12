Manchester United - Ole Gunnar Solskjaer : "Je veux tirer le meilleur de Paul Pogba"

Le nouvel entraîneur des Red Devils a insisté sur le fait qu'il comptait sur l'international français, dont le rendement a été pointé du doigt.

Avec l'éviction de José Mourinho mardi dernier, Paul Pogba est attendu au tournant du côté de Manchester United. Souvent en froid avec l'entraîneur portugais, le numéro 6 des Red Devils avait été mis sur le banc contre Liverpool lors de l'ultime match du Special One à la tête de MU.

La nomination d'Ole Gunnar Solskjaer en tant qu'entraîneur intérimaire doit profiter au champion du monde 2018. Considéré comme une légende à Old Trafford, l'ancien attaquant norvégien apprécie grandement Paul Pogba et l'avait fait savoir dans le passé, bien avant de revenir à Old Trafford. "Je construirais mon équipe autour de lui, sans aucun doute. Je l’ai entraîné quand il était chez les jeunes, ça montre tout le chemin qu’il a parcouru depuis", avait-il déclaré alors qu'il entraînait en Norvège.

"Pogba n'a pas changé de personnalité"

Ces propos reflètent d'autres, plus récents. "Paul est un garçon formidable et quand je l'avais quand il était enfant, il était toujours le garçon heureux et insouciant. Il n'a pas changé de personnalité. C'est un meilleur joueur, bien sûr, et c'est un joueur dont je veux tirer le meilleur", a indiqué le nouvel homme fort de la formation mancunienne en conférence de presse d'avant-match. À ne pas rater Interview - Avant Barça-Celta, Aleksandr Mostovoï : "Impossible d'arrêter Lionel Messi, c'est le meilleur joueur de tous les temps"

Désormais réunis, l'entraîneur prête par Molde et l'ancien joueur de la Juventus doivent permettrent à Manchester United de redresser la barre en championnat avec un déplacement du côté de Cardiff City (samedi, 18h30). Pour rappel, Liverpool, le leader de la Premier League, compte provisoirement 22 points d'avance.