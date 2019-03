Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer incertain sur son contrat à Molde : "Je crois que mon contrat a expiré"

L'entraîneur de Manchester United a avoué ne pas savoir s'il resterait sous contrat avec Molde, mais prévoyait toujours d'y retourner.

Ole Gunnar Solskjaer se retrouve enfermé au sein d'un triangle amoureux assez flou pour son avenir. Nommé à la tête de Manchester United en décembre dernier pour remplacer José Mourinho, l'entraîneur norvégien a été prêté par le club de Molde, avec qui il était sous contrat, aux Red Devils pour six mois. Oui mais voilà, depuis l'ancien attaquant de Manchester United a mené son équipe vers les sommets. Totalement distancé en Premier League, en difficulté dans le jeu, United s'est relancé en quelques semaines.

La tendance est donc à ce qu'Ole Gunnar Solskjaer reste sur le banc de Manchester United la saison prochaine. Le Norvégien en a envie, le club mancunien aussi, mais Molde, de son côté, compte bien faire valoir ses droits et pourrait contraindre l'ancien attaquant à revenir pour assumer ses obligations. Interrogé sur son avenir, Ole Gunnar Solskjaer s'est adressé au podcast Fotbalklubben et a déclaré qu'il n'était pas sûr que son contrat avec Molde soit toujours valable.

Molde veut le voir revenir

"Je ne sais pas trop comment ça marche. Je pense que le contrat a expiré et que maintenant je n’ai plus qu’un contrat avec Manchester United. Il faudra peut-être un autre contrat pour que je revienne à Molde. Voyons ce qui est écrit ici. Non, je suis ..." entraîneur de Molde ". Ce n'est pas ce que je suis en train de faire, mais le plan est de retourner là-bas", a indiqué l'actuel entraîneur de Manchester United avant d'affronter le PSG.

Le directeur général de Molde, Oystein Neerland, a répondu aux remarques de Solskjaer à TV2 Norway en maintenant la position du club norvégien selon laquelle il s'attend à ce qu'il revienne à la fin de la saison de Premier League : "Avant Noël, nous avons signé un nouvel accord avec Ole Gunnar pour une période de trois ans, jusqu'à la fin de la saison 2021. Après cela, Ole Gunnar a pris ses fonctions d'entraîneur intérimaire à Manchester United, un travail qui durera jusqu'à l'été. Ole Gunnar est maintenant employé à Manchester United et envisage de revenir à Molde après la saison".

Ces dernières semaines, Ole Gunnar Solskjaer a laissé entendre qu'il souhaitait poursuivre l'aventure avec Manchester United. Les Red Devils auront très probablement également envie de conserver le coach norvégien qui a un bilan de treize victoires, deux nuls et une défaite depuis son arrivée sur le banc de touche. Manchester United risque de devoir payer une indemnité à Molde pour garder Ole Gunnar Solskjaer. Mais sans aucun doute, si le Norvégien et le club anglais sont sur la même longueur d'onde, le club de Molde se résoudra à le perdre contre une belle somme d'argent. Il reste quelques semaines aux trois parties pour faire la lumière sur les règles et les accords qu'ils ont.