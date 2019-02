Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer entraîneur du mois en Premier League

Ole Gunnar Solskjaer, qui a remis Manchester United sur le droit chemin depuis sa nomination au poste d'entraîneur, a été nommé manager du mois en Premier League. "Cela signifie que nous avons été l’équipe du mois, le staff et les joueurs, donc nous avons bien joué. Nous voulons gagner des matchs, nous voulons progresser dans ce championnat et ce n’est que le début", a réagi l'entraîneur des Red Devils.

