Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer encense Alexis Sanchez

Buteur pour son retour à la compétition face à Arsenal en FA Cup, l'attaquant chilien a reçu les louanges de son nouvel entraîneur.

Alexis Sanchez a joué un bien vilain tour à son ancienne équipe. En difficulté depuis son arrivée chez les Red Devils, l'attaquant chilien était de retour sur les terrains ce vendredi soir, titularisé par Ole Gunnar Solskjaer, et n'a pas manqué l'occasion de briller contre les Gunners. Alexis Sanchez a marqué. Un but qui va lui faire du bien pour sa confiance. Après la rencontre, l'entraîneur norvégien a encensé l'ancien attaquant du FC Barcelone.

"Ce n'était pas comme si Alexis avait eu le but ouvert, c'était une excellente finition. Pour chaque joueur, plus vous êtes confiant, plus vous voulez vous rendre sur le terrain, vous entraîner et travailler sur vous-même et vous avez confiance en vous. Il a été blessé récemment, donc c'était génial de le voir prendre 65 à 70 minutes ce soir. Il ne peut que s'améliorer et je pense qu'il le sait lui-même", a analysé l'entraîneur des Red Devils.

Solskjaer content de Lingard

Le Norvégien est satisfait de ce qu'il a vu : "C’est un énorme pas en avant en termes de performance. En tant qu’équipe, la structure de l’équipe était meilleure que celle face à Tottenham il y a quelques semaines. David De Gea nous avait sauvés. Aujourd’hui, Sergio Romero a effectué une superbe parade au début de la première mi-temps, mais notre structure était bien meilleure. Nous avons travaillé sur cela, nous devons creuser et défendre correctement contre les bonnes équipes. Je ne suis pas ici pour m'exciter, je suis ici pour continuer à améliorer l'équipe, à améliorer les joueurs et à regarder au prochain match".

Ole Gunnar Solskjaer a également encensé Jesse Lingard : "Jesse est un grand joueur. Il l'a montré pour l'Angleterre, pour nous. Il marque toujours avec des buts. Jesse est quelqu'un que nous n'hésitons jamais à mettre dans une équipe de Manchester United et il a été amené à utiliser ce système, il sait ce que cela signifie, il connaît le club, il connaît cette histoire, il connaît tous les buts en contre-attaque que nous avons marqué contre Arsenal. Il sait tout sur le club et nous allons nous en occuper".

La lune de miel continue entre Manchester United et son entraîneur norvégien. Avec ce succès contre Arsenal, les Red Devils en sont à huit victoires en autant de rencontres, toutes compétitions confondues, depuis l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer sur le banc de touche.