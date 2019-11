Manchester United- Ole Gunnar Solskjaer concentré sur la Premier League

Après la victoire de United face au Partizan (3-0), l'entraîneur se satisfaisait de la qualification pour pouvoir se concentrer sur le championnat.

Facile vainqueur du Partizan Belgrade (3-0) jeudi soir en , s'est qualifié pour les phases finales de la compétition. Une bonne nouvelle pour les Red Devils, qui font le plein de confiance grâce à ce succès acquis avec la manière, eux qui pointent à une modeste 10ème place en . En conférence de presse, Ole Gunnar Solksjaer, l'entraîneur de Manchester United, ne cachait pas sa satisfaction face aux médias.

"Nous avions besoin d’une victoire, mais nous avions besoin d’une performance où les garçons voulaient aller de l’avant et marquer plus d’un but. Nous aurions pu en marquer beaucoup plus ce soir. Une performance agréable. Sans être irrespectueux, vous vous attendez à gagner à domicile contre des équipes comme celle-ci. Nous aurions dû terminer le match dans les 10 premières minutes", a d'abord déclaré le technicien, avant d'annoncer une revue d'effectif lors du prochain match de Ligue Europa.

"Nous voulons nous classer parmi les quatre premiers"

"Nous voulons terminer premiers, mais le match à Astana n'est pas un déplacement que nous attendons avec impatience en ayant Villa, les Spurs et City la semaine suivante. Peut-être que nous reposerons quelques joueurs pour ce match", a ainsi ajouté Ole Gunnar Solskjaer, concentré sur la Premier League.

"C'est toujours important que les joueurs marquent des buts et la confiance en soi est toujours importante. Nous savons à quel point le match de dimanche (réception de ) est important pour nous, car nous voulons nous classer parmi les quatre premiers", a affirmé l'entraîneur. Se classer dans les quatre premiers afin de renouer avec la Ligue des Champions, une compétition prestigieuse ayant largement contribué à la grandeur de Manchester United.