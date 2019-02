Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer compare Anthony Martial à Cristiano Ronaldo

L'entraîneur de Manchester United attend encore plus de l'ailier français. Il s'est montré rassurant sur l'état de santé de Martial et Pogba.

Ole Gunnar Solskjaer a confirmé que Paul Pogba devrait être disponible contre Leicester ce week-end, tout comme Anthony Martial, même si ce dernier est encore légèrement incertain : "Anthony devra faire un peu de travail de réhabilitation, mais j'imagine qu'il sera disponible". En conférence de presse, l'entraîneur de Manchester United a avoué qu'il attend encore plus de l'ailier français qu'il a comparé à Cristiano Ronaldo.

"Je suis ici pour aider les joueurs, pour les guider jusqu'à l'été et je pense que lorsque vous le rencontrez, parlez-lui, par exemple, de la carrière de Cristiano Ronaldo, de ce qu'il a fait de sa carrière et de la façon dont il y est arrivé et nous parlons de tous les joueurs fantastiques avec leur histoire. Je pense qu'Anthony dirait : "Si je peux faire partie de ça, j'aimerais bien". "Je parle de mon expérience dans ce club et de ce que Martial peut accomplir. Je parle de la carrière de Cristiano, de ce qu’il a fabriqué, de la façon dont il y est arrivé", a indiqué Ole Gunnar Solskjaer.

Prêt pour le PSG et Liverpool

"C’est à chaque joueur de décider comment vous décidez de développer votre propre carrière. Cristiano était le meilleur, la façon dont il a changé; cela fait partie de tout joueur - vous devez vous modeler sur quelqu'un et vous devez avoir plus de défis devant vous. J'aimerais qu'il marque encore plus. Il ne manque pas une occasion. C'est un fantastique finisseur, il a donc besoin de plus d'occasions. Je n'arrête pas de lui dire que vous avez besoin de lire le jeu et de renifler s'il y a une occasion. Peut-être aussi marquer des buts de renard. Lui et Marcus (Rashford) marquent beaucoup de buts "de classe mondiale", mais ces cinq ou six buts supplémentaires que je faisais en renard, en faisant ces courses, les ferais avancer", a ajouté l'entraîneur des Red Devils.

Ole Gunnar Solskjaer voit son équipe monter en puissance : "Son équipe est très bien équipée. Nous avons maintenant six semaines ensemble pour découvrir nos forces et nos faiblesses. Nous avons relevé la plupart des défis. Peut-être que les buts concédés face à Burnley que nous avons concédé nous inciteront à passer au niveau suivant, car nous nous sommes donné la possibilité de nous classer parmi les quatre premiers plus tôt que prévu".

L'entraîneur norvégien estime que les Red Devils sont prêts à faire face au terrible mois de février : "Nous commençons par ce match contre Leicester, Fulham aussi, puis les trois plus gros matches avec le PSG, Liverpool et Chelsea. Alors tu penses que c'est fait et que Crystal Palace est parti. C'est un mois difficile, mais nous sommes prêts. J'ai une grosse équipe, il n'y a plus que Marcos Rojo qui est absent pour une période".