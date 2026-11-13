Manchester United offre à Pochettino une nouvelle chance en Angleterre

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Mauricio Pochettino est le nouveau manager de Manchester United, a officiellement annoncé le grand club anglais. L’entraîneur argentin succède à Michael Carrick, limogé jeudi après un début de saison décevant.

Jusqu’à présent, Pochettino était le sélectionneur des États-Unis. Une clause libératoire de plus de dix millions d’euros lui permet de rejoindre Manchester United avant le terme de son contrat. Il prendra officiellement ses fonctions le 18 novembre.

« L’Argentin est réputé pour son style de jeu offensif et intense, son engagement à bâtir des équipes solides et soudées, ainsi que son excellent bilan dans le développement individuel des joueurs », peut-on lire sur le site du club.

L’entraîneur argentin connaît bien la Premier League. Il a déjà dirigé Southampton, Tottenham Hotspur et Chelsea en Angleterre. Avec Tottenham, il avait atteint la finale de la Ligue des champions en 2019, après avoir battu l’Ajax in extremis en demi-finale.

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À la tête des États-Unis, Pochettino a atteint les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Une douloureuse défaite 1-4 contre la Belgique a mis fin aux espoirs de qualification pour les quarts de finale.

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Pochettino aura pour mission de sortir Manchester United de l’ornière. Le géant déchu occupe actuellement la dix-huitième place de Premier League. C’est surtout pour cette raison que la direction a limogé Carrick.

Carrick avait pourtant conduit Manchester United à la troisième place et à une qualification pour la Ligue des champions la saison dernière. Cette réussite avait notamment suscité beaucoup d’optimisme pour la saison en cours, mais cela ne s’est pas traduit sur le terrain. L’équipe n’a remporté qu’un seul match de championnat et affiche également de mauvaises performances en Ligue des champions.

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Face à cette série de mauvais résultats, la direction du club a décidé de faire souffler un vent nouveau sur Old Trafford. Une lourde tâche attend Pochettino : après la trêve internationale, Manchester United affrontera Liverpool à Anfield.

Pochettino avait déjà fait savoir qu’il souhaitait retravailler en Angleterre. L’entraîneur de 54 ans a également officié à l’Espanyol et au Paris Saint-Germain.

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Son baptême du feu en phase de groupes de la Ligue des champions aura lieu le 25 novembre. Ce jour-là, Manchester United, à la peine, se rendra sur le terrain du Sporting Portugal.