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Manchester United a envoyé des recruteurs observer quatre joueurs du Borussia Dortmund, Jobe Bellingham, Serhou Guirassy, Felix Nmecha et Daniel Svensson, lors du choc de Bundesliga disputé samedi sur le terrain du Bayern Munich. Le géant de Premier League a suivi de près ces joueurs de l’équipe visiteuse à l’Allianz Arena, alors qu’il évalue de potentielles cibles pour le mercato en vue de 2027.

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Le géant anglais surveille quatre joueurs de l’équipe visiteuse

Selon TEAMtalk, des responsables du recrutement de Manchester United se sont rendus en Bavière pour évaluer Bellingham, Guirassy, Nmecha et Svensson en vue du mercato hivernal. Si les trois premiers sont des cibles de longue date suivies tout au long de la saison, le latéral gauche a récemment été ajouté à leur liste. Les joueurs observés ont aidé Dortmund à obtenir un précieux match nul (2-2), qui lui permet de rester à égalité de points avec le Bayern dans la course au titre.

Trois joueurs aux valorisations élevées

Bellingham, Guirassy et Nmecha étaient tous titulaires lors de la rencontre de samedi et ont joué un rôle important dans le match nul obtenu par les visiteurs. Selon le média, les décideurs d’Old Trafford considèrent Guirassy comme une option particulièrement intéressante pour leurs projets à long terme au poste d’avant-centre. Ils estiment que l’international guinéen expérimenté possède les qualités de finisseur nécessaires pour renforcer leur attaque.

Le média précise toutefois qu’il serait extrêmement difficile, et peu probable à ce stade, de convaincre Dortmund de se séparer de son buteur prolifique. Le même obstacle financier et sportif se pose pour les deux milieux Bellingham et Nmecha. La direction de Manchester United sait parfaitement que les deux joueurs exigeraient des indemnités de transfert considérables, ce qui compliquerait la conclusion d’un éventuel accord.

Le latéral suédois apparaît comme une autre option

Outre ces trois noms déjà suivis, Manchester United aurait également étudié en détail le profil de Svensson, défenseur de 24 ans, ces derniers mois, dans l’optique de renforcer le côté gauche de sa défense. Ce secteur reste une priorité pour le club après son échec dans la tentative de recrutement du latéral de Newcastle United Lewis Hall cet été.

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Si Hall reste très apprécié à Old Trafford, sa récente décision de signer un nouveau contrat à St James’ Park a contraint les recruteurs à explorer d’autres pistes sur le continent. Des sources proches du dossier indiquent néanmoins que, même si Svensson continue d’être suivi de près, une approche officielle pour l’international suédois serait plutôt envisagée l’été prochain qu’en janvier.

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Une vive concurrence européenne attend les prétendants

Manchester United doit désormais décider s’il poursuit une autre cible au poste de latéral gauche pendant le mercato hivernal ou s’il attend la fin de la saison pour tenter de recruter Svensson. Autre complication : selon les informations recueillies, presque tous les grands clubs européens avaient des représentants présents à Munich pour cette affiche de samedi. Ses rivaux anglais Arsenal, Manchester City, Liverpool, Chelsea et Tottenham Hotspur y avaient tous envoyé des recruteurs, ce qui annonce une vive concurrence pour les joueurs les plus convoités de Dortmund.