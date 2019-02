Manchester United, Neville sur Pogba : "Peut-on lui faire confiance sur la durée ?"

Gary Neville, ancienne figure de Manchester United, s'est interrogé sur le rôle de Pogba à long terme au sein du club.

Paul Pogba peut-il s'inscrire dans la durée à Manchester United ? L'ancien défenseur emblématique du club, Gary Neville, ne croit pas à cette hypothèse.



Pour le consultant anglais, le champion du monde français pourrait être déconcentré par les rumeurs qui circulent au sujet de son avenir.

"Il a été recruté 95 millions de livres sterling, mais il n'a pas donné suffisamment au club en termes de performances et de contribution", a tonné Neville sur Sky Sports.



"Au cours des deux ou trois derniers mois, il faut être juste et reconnaître qu'il a joué comme un joueur à 95 millions de livres, et qu’il est un joueur exceptionnel quand il joue comme il le fait actuellement".



"Mais, au fond de moi, je pense que les problèmes auxquels nous avons été témoins au cours des deux premières années vont se poser à nouveau".

"Je pense que son agent le séduira et qu'il voudra être transféré", a poursuivi Neville. "C'est ce qui me pose problème. Son engagement envers le club doit être à long terme et au même niveau que celui de Manchester United pour lui. Le club a versé 95 millions de livres..."



"Il a été brillant, il a été exceptionnel, mais ce n’est que trois mois de football sur deux ans et demi, alors restons mesuré".



"S'il joue comme ça dans deux ans, nous serons tous assis à dire des choses merveilleuses et fantastiques. Mon opinion personnelle est que son agent sera en contact avec lui lors du prochain marché des transferts, en disant : 'Allez, il faut que nous allions là-bas maintenant, il faut que nous allions là-bas' ".



«C'est ce qui me préoccupe avec lui. Peut-on faire confiance à long terme ?"



Le contrat actuel de Paul Pogba à Manchester United expire en 2021.



Pour rappel, le milieu international français avait été recruté en 2016 en provenance de la Juventus pour un transfert record qui marquait son grand retour au sein du club.