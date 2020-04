Manchester United - Neville : "Sancho est loin d'Aguero, Higuain, Messi ou Di Maria"

L'ancien joueur des Red Devils a lancé un avertissement au club de ne pas se "laisser emporter" dans sa quête de faire signer Jadon Sancho.

Gary Neville a exprimé sa conviction que Jadon Sancho est "loin" du niveau de joueurs comme Sergio Agüero, Gonzalo Higuain, Lionel Messi et Angel Di Maria, qui ont tous l'expérience de la conquête de grands trophées "saison après saison".

Depuis qu'il a quitté pour le en 2017, Sancho est devenu l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs en Europe. Le jeune homme de 20 ans a disputé 90 matches toutes compétitions confondues pour le BVB, inscrivant 31 buts et offrant un nombre incalculable de passes décisives à ses coéquipiers.

Plusieurs grands clubs européens ont suivi les progrès de Sancho en , dont , qui aurait fait une offre de plus de 100 millions d'euros pour le recruter cet été.

Neville reconnaît que Sancho fait partie d'un "groupe icroyable de jeunes joueurs anglais", mais pense que les talents de l'ailier ont été surestimés au milieu des discussions sur une nouvelle "génération dorée".

"Pour être honnête, Jadon Sancho en ce moment... nous nous emportons", a-t-il déclaré à Sky Sports. Je pense que nous avons un groupe de jeunes joueurs anglais incroyables. Mais nous devons tenir compte des autres joueurs qui existent, les joueurs brésiliens, les joueurs argentins, les joueurs allemands, les joueurs belges - nous ne sommes pas le seul pays au monde.

"C'était comme ça en tant que joueur et entraîneur de l' , 'Nous avons une génération dorée'. Vous dites "génération dorée" et évidemment, c'était Becks (David Beckham), Stevie [Gerrard], Frank [Lampard], [Wayne] Rooney, mais ensuite le a eu Rivaldo, Ronaldinho et Ronaldo, qu'est-ce que c'est... du platine ?

"Vous dites que nous avons une génération dorée mais vous oubliez que ces autres pays ont des stars mondiales. C'est comme si vous disiez "attendez une seconde". L' a Agüero, Higuain, Messi, Di Maria, à quel point sont-ils bons par rapport à Jadon Sancho ? Jadon Sancho est loin de ces joueurs.

"Soyons clairs, Jadon Sancho est un talent, mais nous ne pouvons pas commencer à le mettre dans la catégorie des stars mondiales qui remportent régulièrement, saison après saison, des trophées européens et mondiaux."