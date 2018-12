Manchester United, Neville : "Pogba est le meilleur milieu en Europe malgré ses 18 mois horribles"

L'ancien défenseur de Manchester United Phil Neville a tenu des propos très élogieux envers Paul Pogba.

Paul Pogba reste "le meilleur milieu de terrain d’Europe de son époque" malgré ses "terribles" 18 mois à Manchester United, selon Phil Neville.



Le champion du monde a traversé plusieurs périodes délicates depuis son retour en 2016, notamment à cause de ses relations fraîches avec José Mourinho.



Mais depuis la prise de fonction d'Ole Gunnar Solskjaer, Paul Pogba apparait beaucoup plus à son aise. Le Français a notamment signé une passe décisive et deux buts en deux matches. "Quand on jour pour Man United on doit parler de liberté d’expression, de football passionnant, d'attaquer et de marquer des buts, de jouer avec le sourire aux lèvres et ça commence avec le manager", a expliqué Phil Neville sur la BBC.



"Au cours des deux derniers matches, Ole a été très heureux de dire les bonnes choses. Ils ont eu le meilleur joueur sur le terrain et probablement le meilleur milieu de terrain européen avec Paul Pogba, qui a connu une année décevante et épouvantable au club à cause de ses relations avec le manager".



"On aurait dit qu'il a enlevé les chaînes. Quand on joue avec cette liberté d'expression, tout est possible... ".

"Regardez, il est le meilleur joueur du club quand il est à son meilleur niveau et avec de telles performances, il devrait être un joueur à 12-15 buts sur une saison, il ne l'a pas été dans sa carrière jusqu'à présent, mais il peut l'être".



Selon l'ancien défenseur, Paul Pogba aurait quitté Manchester si Mourinho n'était pas parti. "Je pense qu'ils l'auraient perdu. La relation avait disparu. C'était clair sur ce point. Il était assis sur le banc à la fin. Mais lors des derniers matchs, il a été fantastique".