Manchester United, Nemanja Matic : "Paul Pogba peut faire encore mieux"

Le milieu de terrain serbe est satisfait des progrès de son coéquipier mais pense qu'il peut encore plus apporter à Manchester United.

La renaissance de Paul Pogba. Mis de côté sur la fin par José Mourinho, le milieu de terrain français est redevenu une pièce importante des Red Devils version Ole Gunnar Solskjær. L'ancien joueur de la Juventus a porté son équipe lors de la victoire face à Huddersfield en inscrivant un doublé, mais plus globalement, Paul Pogba affiche son meilleur visage.

Dans un entretien accordé à The Guardian, Nemanja Matic s'est réjoui des progrès de Paul Pogba mais attend encore plus de lui : "Comme je l'ai dit lors d'entretiens précédents à son sujet, il est très important pour nous. Lorsqu'il joue à son meilleur niveau, il peut faire la différence à chaque match. Il a très bien joué contre Huddersfield mais je pense qu’il peut faire encore plus".

Pogba est très important pour cette équipe

Lentement, match par match il va mieux et c’est très important pour lui de marquer quelques buts. La confiance pour le prochain match va être meilleure et il a besoin de savoir qu'il peut encore s'améliorer. Il doit savoir qu’il est très important pour cette équipe. Il est difficile de répondre à ce que nous avons changé sous Ole Gunnar Solskjær. Bien sûr, notre approche du jeu était différente car cette équipe est de qualité et nous devons donner le meilleur de nous-mêmes à chaque match si nous voulons gagner", a ajouté le Red Devil. À ne pas rater Brésil - PSG : Neymar affiche ses ambitions pour 2019

Nemanja Matic est bien conscient qu'en étant Manchester United, les adversaires sont plus motivés face à eux : "Tout le monde veut montrer à Manchester United qu'il peut rivaliser avec nous. Nous devons donc savoir que notre niveau de course et de combats doit être égal ou même supérieur à celui de l'autre équipe. Alors notre qualité peut faire la différence".

"Mais quand on se bat, quand on sait ce qu’il faut faire à chaque moment du match, les autres équipes n’ont pas beaucoup de chance de prendre des points ici. Le prochain match est un nouveau défi. Nous devons faire plus. Nous devons tout faire pour gagner parce que c'est le moyen d'apporter des améliorations", a conclu le Serbe.