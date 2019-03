Manchester United, Nemanja Matic : "Je veux qu'Ole Gunnar Solskjaer reste"

Le milieu de terrain serbe espère voir l'entraîneur norvégien rester à la tête des Red Devils malgré les premières défaites de l'équipe.

La lune de miel est terminée entre et Ole Gunnar Solskjaer. Les Red Devils commencent à perdre des matches, mais cela n'enlève en rien l'excellent travail de l'entraîneur norvégien. Si Manchester United a été, à la surprise générale, éliminé en par ce week-end, le club anglais est toujours en lice en et est de nouveau dans la course au top quatre en . Les joueurs aimeraient d'ailleurs voir Ole Gunnar Solskjaer rester sur le banc l'été prochain.

Dans un entretien accordé au site officiel de Manchester United, Nemanja Matic a affiché son soutien à son entraîneur : "Je suis sûr que l'entraîneur va redresser la situation et nous allons faire mieux. Je veux qu'Ole Gunnar Solskjaer reste. C'est un excellent manager, très positif. Nous devons faire de notre mieux maintenant pour nous classer parmi les quatre premiers en Premier League. Nous ne pouvons pas laisser aller cela comme ça".

"Huit finales à jouer"

L'international serbe vise désormais une place pour la prochaine Ligue des champions : " , et feront de leur mieux pour se classer parmi les quatre premiers. Tout le monde le sait. Si vous voyez qu'il y a deux mois, nous avions 11 points de retard sur Chelsea, nous sommes maintenant dans une bien meilleure position. Nous avons huit finales à jouer pour nous, nous devons donc apprendre de cette défaite"

"Après la trêve internationale, nous verrons. Le premier match après une pause est toujours difficile, en particulier pour une équipe qui compte autant de joueurs dans les équipes nationales. Presque tout le monde à Manchester United est en service. Nous avons parlé après le match contre les Wolves et avons déclaré que nous devions nous concentrer sur le prochain match, rester unis et entrer dans le top quatre, qui est notre objectif principal. Nous avons aussi la Ligue des champions", a ajouté le milieu de terrain des Red Devils.

Il n'est pas inquiet après la défaite en FA Cup : "Je ne pense pas que nous ayons mal joué, mais nous devons être plus cliniques dans le dernier tiers. Les Wolves nous ont laissé la possession en première mi-temps, mais ils ont montré qu'ils sont très dangereux en contre-attaque et ils ont marqué le deuxième but comme ça. Nous sommes tristes d'être sortis de la FA Cup, nous avons tout donné mais ils étaient les meilleurs et méritaient de gagner. Nous avons perdu les deux derniers matchs à l'extérieur contre Arsenal et les Wolves. Je ne cherche pas d'excuses, mais nous avons perdu deux bons matches".