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Manchester United a écarté toute vente de son latéral polyvalent Noussair Mazraoui en janvier, malgré le projet de son ancien entraîneur Ruben Amorim de le retrouver à l’AC Milan. Si le Marocain devrait rester à Old Trafford, l’avenir de ses coéquipiers en défense Diogo Dalot et Lisandro Martinez est incertain, alors qu’un remaniement de l’effectif se profile.

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La direction bloque le départ du latéral cet hiver

Selon le Daily Briefing, les dirigeants de Manchester United sont « déterminés à conserver » Mazraoui cet hiver, malgré « un intérêt croissant pour son transfert » de la part de l'AC Milan, de la Juventus et de clubs de la Saudi Pro League. Le joueur de 29 ans, recruté avec Matthijs de Ligt en provenance du Bayern Munich sous Erik ten Hag en août 2024 pour 13 millions de livres, une somme pouvant atteindre 17 millions, a disputé 85 matches, dont huit cette saison. À l'aise sur les deux côtés de la défense, il est sous contrat jusqu'en juin 2028.

Les prétendants italiens et saoudiens éconduits

Bien que Manchester United prévoie au moins trois renforts défensifs pour remanier son arrière-garde en 2027, la polyvalence tactique du défenseur né aux Pays-Bas et son sang-froid balle au pied lui ont permis de « susciter l'intérêt » en Europe et au Moyen-Orient. L'AC Milan et la Juventus, deux poids lourds de la Serie A, « suivent de près » sa situation, tandis que des dirigeants saoudiens ont « demandé des renseignements » en vue d'une éventuelle approche en janvier.

Le rapport souligne notamment qu'Amorim, l'entraîneur de l'AC Milan, « connaît extrêmement bien Mazraoui » depuis son propre passage sur le banc de Manchester United et estime que le latéral pourrait avoir un impact immédiat à San Siro. Les prétendants risquent toutefois d'être déçus : le club de Premier League reste « réticent à le vendre », les décideurs d'INEOS étant convaincus qu'autoriser son départ serait une erreur qui réduirait la profondeur de leur effectif.

Un défenseur décevant se rapproche de la sortie

Plutôt que de se séparer de l'international marocain, le club serait bien plus enclin à laisser partir l'autre latéral droit, Dalot, l'année prochaine. L'international portugais a livré une prestation calamiteuse contre Aston Villa avant la trêve internationale de novembre et a quitté le terrain sous les sifflets de supporters mécontents.

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Le futur entraîneur Mauricio Pochettino a déjà identifié le latéral droit de Villarreal Alex Freeman comme une cible pour le remplacer. L'Argentin souhaite retrouver Freeman et l'attaquant de Monaco Folarin Balogun après avoir travaillé avec eux en sélection des États-Unis. De son côté, le journaliste spécialiste des transferts Fabrizio Romano a écarté les récentes rumeurs concernant le latéral de Chelsea Malo Gusto.

Un vaste remaniement défensif se profile

D'autres départs en défense sont attendus, Manchester United se préparant à vendre le défenseur central Martinez alors que le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid s'intéressent à lui. Harry Maguire et Luke Shaw, présents de longue date au club, risquent eux aussi d'être écartés dans le cadre de ce vaste remaniement défensif. Pour achever cette reconstruction, Pochettino viserait trois recrues pour un montant total de 120 millions de livres, dont un défenseur central et un latéral gauche.