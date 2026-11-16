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Manchester United ne perd pas de temps depuis le départ d’Erik ten Hag : les fidèles adjoints de Mauricio Pochettino sont déjà arrivés à Old Trafford pour préparer sa venue. Après une large victoire de l’équipe masculine des États-Unis, la Fédération américaine de football a autorisé plusieurs membres clés du staff à quitter leurs fonctions en sélection avant la fin du rassemblement afin de commencer les préparatifs en Premier League.

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Une arrivée anticipée pour le staff

L’ère Pochettino à Manchester United a officiellement commencé, avant même que l’entraîneur ait mis les pieds au centre d’entraînement de Carrington. Après la large victoire 6-0 de l’équipe masculine des États-Unis contre Haïti en quart de finale aller de la Ligue des nations de la Concacaf, la Fédération américaine de football a autorisé trois de ses collaborateurs les plus importants à partir avant la fin du rassemblement.

Selon The Athletic, les entraîneurs adjoints Jesús Pérez, Toni Jiménez et Sebastiano Pochettino ont tous quitté le rassemblement américain samedi soir pour prendre un vol à destination de Manchester. Le nouveau staff sera ainsi sur place avant un premier week-end de compétition crucial.

Si le score sans appel du match aller a certainement facilité la décision de la fédération de laisser partir ces membres du staff, Pochettino a précisé lundi, lors d’une conférence de presse d’avant-match, que cette transition avait été soigneusement organisée bien en amont. Le technicien argentin veut se mettre immédiatement au travail à Old Trafford, et la présence de son équipe rapprochée permet de lancer sans attendre la planification logistique et tactique.

Pochettino explique son plan pour Manchester

Face aux médias à Cincinnati, Pochettino a expliqué pourquoi il avait envoyé ses adjoints à Manchester avant lui. « [Les adjoints] sont partis en avance. Après le match, ils ont pris l’avion pour Manchester et ils y sont déjà, a déclaré Pochettino. C’était le plan lorsque nous avons trouvé un accord avec, avec Manchester United et avec la sélection nationale. Ils sont déjà sur place. Ils préparent les choses parce que, quand (nous) arriverons mercredi… tout va s’enchaîner sans interruption, puis les matches commenceront. »

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Pochettino reste aux États-Unis pour diriger un dernier match, avec son adjoint de longue date Miki D’Agostino à ses côtés pour le retour contre Haïti. L’ancien entraîneur de Tottenham et de Chelsea a vécu une semaine mouvementée depuis la confirmation de son départ de l’équipe masculine des États-Unis. Il quitte son contrat de quatre ans seulement trois mois après sa signature pour prendre les rênes de Manchester United. Entre ses obligations d’entraîneur, il a été aperçu dimanche soir à un match d’un autre type de football, celui des Pittsburgh Steelers contre les Cincinnati Bengals, alors qu’il se prépare à dire au revoir à la culture sportive américaine et à retrouver la pression de la Premier League.

Un premier match contre Liverpool en ligne de mire

Getty Images

L’enjeu sera immense pour le premier match de Pochettino à la tête de Manchester United : un baptême du feu contre son grand rival Liverpool, dimanche prochain. Alors qu’il cherche à disposer du meilleur effectif possible, les spéculations vont déjà bon train sur une éventuelle arrivée de joueurs de la sélection américaine qu’il dirige actuellement. Interrogé sur la possibilité d’emmener des joueurs américains à Manchester, Pochettino s’est montré évasif, tout en soulignant le prestige de son nouveau club. « Ce n’est pas le moment d’en parler. Tous les bons joueurs rêvent toujours d’atteindre le plus haut niveau », a déclaré Pochettino au sujet d’éventuelles recrues de Manchester United issues de la sélection nationale.

L’entraîneur a rapidement insisté sur l’attrait qu’Old Trafford continue d’exercer sur les professionnels du football. « Manchester United fait partie des équipes qui évoluent au plus haut niveau et c’est un rêve pour beaucoup de joueurs », a-t-il ajouté, conscient du poids du club qu’il s’apprête à représenter. Avant de pouvoir se concentrer sur le mercato de janvier ou sur des changements tactiques, il doit toutefois achever sa mission avec l’équipe masculine des États-Unis.