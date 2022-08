Manchester United, Nani défend Cristiano Ronaldo : "Il n'a pas de temps à perdre"

Compatriote et ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo, l'ancien ailier de Manchester United comprend le récent comportement du quintuple Ballon d'Or.

Nani a affirmé que Cristiano Ronaldo "n'a pas le temps" de faire partie d'un projet à long terme alors qu'il fait pression pour quitter Manchester United. Le début de saison médiocre des Red Devils laisse penser qu'ils ne pourront pas lutter pour remporter des titres de sitôt et le quintuple Ballon d'Or souhaite organiser son départ.

"Ronaldo n'est plus un enfant"

Le désir de Cristiano Ronaldo de partir a laissé un goût amer dans la bouche de certains fans de Manchester United qui étaient extatiques lorsque son transfert de la Juventus a été accepté il y a presque exactement un an. Cependant, son ancien coéquipier - tant en club qu'en sélection - comprend parfaitement pourquoi il veut partir, car le temps ne joue pas en sa faveur.

Dans le podcast VIBE WITH FIVE de Rio Ferdinand, Nani a été interrogé sur ce qu'il pense du comportement du meilleur buteur de l'histoire de son pays. "Cela fait longtemps que nous n'avons pas joué ensemble et Cristiano n'est plus un enfant", a déclaré Nani. "Les temps changent et les réactions et l'attitude peuvent changer aussi. Mais, comme nous le voyons, il fait les mêmes choses que d'habitude ; il n'aime pas perdre, il réagit quand l'équipe ne va pas bien".

"Cristiano veut continuer à être au sommet"

"Mais la seule différence, c'est que c'est à des moments différents. Il joue à nouveau à Manchester United, mais il a été partout dans le monde à faire de bonnes choses dans différentes équipes avec différents joueurs. Il est dans une équipe où les managers essaient de construire une équipe forte et ce n'est pas facile, ça prend du temps", a ajouté l'ancien international portugais.

"Pour Cristiano Ronaldo, il n'a pas de temps à perdre à construire des équipes ou à attendre la saison suivante. Il veut continuer à être au sommet, à marquer des buts, à être le meilleur. C'est pourquoi la réaction est normale, nous avons tous des réactions erronées parfois", a conclu Nani.

Nani pragmatique concernant le niveau des Red Devils

Au cours de son entretien de 52 minutes avec Ferdinand, Joel Beya et Stephen Howson, Nani a eu tout le loisir d'évoquer sa carrière à Old Trafford ainsi que la situation actuelle du club. "Je n'aime pas trop parler, je ne parle pas des joueurs mais vous pouvez voir qu'il n'y a pas de faim, il n'y a pas d'attitude ou d'envie de gagner dans le club", a affirmé Nani.

"Vous avez beaucoup de joueurs talentueux mais ils ne veulent pas se fatiguer. Si je devais transpirer pour gagner, je le ferais. Ils préfèrent ne pas transpirer. Vous avez des joueurs talentueux dans l'équipe avec beaucoup de compétences, ils peuvent tirer du pied droit et du pied gauche mais lors du dernier match contre Brentford, personne ne tirait au but, tout le monde faisait des passes", a ajouté l'ancien Red Devil. Un constat qui risque de faire plaisir aux dirigeants mancuniens et de conforter encore plus Cristiano Ronaldo dans ses envies de départ.