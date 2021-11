Manchester United : Nani a poussé Bruno Fernandes chez les Red Devils

L'ancien ailier de Manchester United, Nani, a révélé son rôle dans l'arrivée de son compatriote Bruno Fernandes à Old Trafford. Fernandes s'est épanoui avec les Red Devils depuis qu'il a quitté le Sporting CP en janvier 2020 pour 55 millions d'euros. Nani connaît bien le talent du joueur de 27 ans pour l'avoir côtoyé à l'Estadio Jose Alvalade il y a quelques saisons, et c'est grâce à son intervention que le milieu de terrain a refusé l'intérêt de Manchester City et de Tottenham pour revêtir le maillot rouge.



Nani, qui joue aujourd'hui à Orlando City (MLS), a déclaré à l'Athletic : "J'ai été le premier à lui dire qu'il devait aller en Angleterre et que s'il décidait d'aller en Angleterre, s'il pouvait choisir Man Utd, ce serait la meilleure chose pour lui. C'était drôle parce que quelques mois plus tard, quand je suis allé à Orlando, j'ai vu les nouvelles et je lui ai envoyé un SMS parce que je voyais que Man City, Man Utd et Tottenham se battaient pour lui et je lui ai dit : 'Si tu dois partir, choisis Man United ! C'est le meilleur !".

Fernandes a marqué son premier but pour le club lors de sa quatrième apparition contre Watford en février 2020 et n'a pas regardé en arrière depuis. Au total, il a marqué 44 buts et délivré 33 passes décisives en 96 apparitions toutes compétitions confondues jusqu'à présent, devenant ainsi l'un des meilleurs milieux offensifs de la Premier League.

Nani soutient le retour de Ronaldo

Fernandes n'est pas la seule star portugaise à avoir un impact à Manchester United, Cristiano Ronaldo étant de retour à Old Trafford après avoir quitté la Juventus cet été. Nani, qui a joué aux côtés de Ronaldo pour United et le Portugal, a soutenu la décision de l'attaquant de revenir chez les Red Devils, tout en admettant qu'il s'intéresse toujours de près au jeu de son ancien club. "C'est spécial maintenant avec Cristiano là-bas", a déclaré l'ailier, qui a fait 230 apparitions pour le club entre 2007 et 2015.

"Évidemment, quand vous voyez les nouvelles et sa situation à la Juventus, vous pouviez imaginer qu'il n'y avait pas de meilleur endroit pour lui que d'y retourner. Dans ma tête, je savais qu'il pouvait partir. Je savais que la nouvelle serait vraie, donc ce n'était pas une si grande surprise pour moi."

À la question de savoir s'il suit toujours United, il a répondu : "Toujours. Si je n'ai pas un match en même temps, bien sûr. C'est toujours une motivation de voir Man Utd et Old Trafford pleins de fans, la façon dont l'atmosphère est dans ce stade est juste incroyable. C'est bon de voir et de se souvenir de certains bons moments."