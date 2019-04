Manchester United, Mourinho critique la tactique de Solskjaer face au Barça

L'ancien entraîneur de Manchester United a critiqué la tactique mise en place par le Norvégien lors du match retour face au FC Barcelone.

n'a pas fait le poids face au . Contraints à l'exploit au Camp Nou, les Red Devils ont pris l'eau assez rapidement la faute à des erreurs individuelles mais aussi à la très bonne performance de Lionel Messi, auteur d'un doublé ayant refroidi les ardeurs du club anglais. L'Argentin a mis son empreinte sur cette rencontre et a régné en maître lors de la double confrontation, faisant une passe décisive pour Luis Suarez au match aller.

Viré par Manchester United en décembre dernier, José Mourinho n'a depuis pas trop commenté l'actualité du club mancunien. Mais après l'élimination des Red Devils face au FC Barcelone, l'entraîneur portugais ne s'est pas privé de l'occasion pour revenir sur cette rencontre et notamment sur les choix de son successeur Ole Gunnar Solskjaer. José Mourinho a ouvertement remis en cause les choix tactiques du Norvégien sur le plateau de Russia Today.

"Il faut une cage pour Messi"

"Je crois que l’approche de Manchester aussi était différente. Lors du premier match, ils ont essayé d’occuper la zone centrale parce que la position de Messi est facile à comprendre, mais il est difficile de créer une cage pour le contrôler. Parce qu’il vient de la droite et reste au milieu, ensuite Rakitic défend sur la droite et lui permet de rester au milieu entre les lignes. C’est difficile et Manchester United dans le premier match a très bien occupé cette zone centrale. Donc, quand il rentrait dedans, il trouvait Fred, il était face à McTominay qui venait tout le temps à l’intérieur", a analysé le Portugais.

"Dans cette rencontre, peut-être parce que Manchester perdait 1-0 après le match aller, je crois qu’ils ont essayé d’entamer le match dans une perspective différente. Fred était tout seul devant la ligne défensive. C’est la zone où vient Messi, où il reçoit le ballon et quand Messi à la balle en un contre un, vous êtes mort. C’est pourquoi je n’ai jamais aimé le marquage individuel pour Messi. Pour Messi, il faut une cage, vous devez créer une cage. Mais Barcelone c'est Barcelone, ils ont de meilleurs joueurs que Manchester United et je pense que c'est normal qu'ils aient gagné", a conclu José Mourinho.

Une leçon tactique gratuite offerte par le José Mourinho à son successeur. Nul doute que le Portugais aurait aimé être à la place du Norvégien sur le banc de touche pour diriger cette rencontre face au FC Barcelone et tenter de réaliser un coup de maître similaire à celui qu'il avait réussi en 2010 avec l' . Reste à voir si Ole Gunnar Solskjaer prendra la peine de répondre à l'ancien entraîneur de Manchester United dans les prochains jours.