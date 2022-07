Manchester United mise gros pour Martinez, une légende du club perplexe

Jaap Stam, un ancien défenseur de Manchester United, pense que le club anglais a fait une erreur en misant une grande somme sur Lisandro Martinez.

Jaap Stam, l’un des héros du triplé de Manchester United en 1999, ne comprend pas pourquoi son ancien club dépense 50 millions pour le recrutement de Lisandro Martinez, le joueur de l’Ajax.

Le défenseur argentin est actuellement convoité par United et Arsenal et les Red Devils ont été les premiers à dégainer en proposant donc le montant évoqué pour l’Argentin.

Stam a déclaré à AD au sujet du joueur de 24 ans : « Il est difficile de dire si Martínez vaut cinquante millions. Ce genre de montants est devenu normal. Surtout en Angleterre ».

« Je suis devenu un de ses fans, a quand même reconnu le Hollandais. Je pense que c'est un type fantastique, avec un bon tempérament et une mentalité de gagnant. Pour les entraîneurs, ce sont des joueurs avec lesquels il est très agréable de travailler ».

Stam fait confiance à Ten Hag

Le Néerlandais croit deviner les intentions de Ten Hag avec les premiers recrutements qui ont été opérés : « Vous pouvez voir qu’il vise clairement à dominer les matchs et à contrôler la moitié de terrain adverse. Ensuite, vous jouez avec beaucoup d'espace à l'arrière et vous avez alors besoin de joueurs qui sont plutôt rapides et qui n'ont pas peur de couvrir les espaces. (Tyrell) Malacia a cela et Martínez certainement ».

Stam a enchéri en indiquant que le football a évolué en Premier League depuis l’époque où il y évoluait : "A l'époque, les défenseurs en Angleterre ne pouvaient pas être assez grands. Deux mètres, c'était bien, aussi pour pouvoir dévier de nombreux ballons. Aujourd'hui, la plupart des clubs et des entraîneurs veulent jouer au football. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas défendre. Comptez là-dessus. Il y a beaucoup d'attaquants rapides qui sont sans pitié dans les contres. Ce qui est donc important, c'est qu'un défenseur soit malin. Lire rapidement où vont les ballons, une petite poussée ou une poussée. Ensuite, vous n'avez même pas besoin de vous lancer dans des duels."