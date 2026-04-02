Manchester United mise gros et se lance à fond pour recruter une grande star d'Arsenal

Selon Sky Sports, Manchester United s'intéresserait au défenseur d'Arsenal Miles Lewis-Skelly. Les Red Devils le considèrent comme le remplaçant idéal de Luke Shaw à long terme.

L'actuel numéro trois anglais dispose actuellement de deux véritables arrières gauches : Shaw et Tyrell Malacia. Ce dernier quittera définitivement Manchester cet été.





Le club souhaite donc recruter un nouveau concurrent pour Shaw. Son choix s'est porté sur Lewis-Skelly, qui s'est retrouvé sur la touche à Arsenal.

Le défenseur, âgé de seulement dix-neuf ans, a suivi tout le parcours de la formation des Gunners et a même déjà fait ses débuts avec l'équipe nationale d'Angleterre.

En 2025, Arsenal l'a récompensé par un contrat à long terme allant jusqu'à mi-2030, mais il connaît des difficultés cette saison. Mikel Arteta préfère souvent Riccardo Calafiori.

Lewis-Skelly a disputé son dernier match pour le club du nord de Londres le 15 février. Il avait alors joué les 90 minutes lors du match de FA Cup contre Wigan Athletic (victoire 4-0).



