Le transfert d'Éderson vers Manchester United est officiellement abandonné. Les Red Devils s'étaient pourtant entendus depuis plusieurs semaines avec le joueur brésilien et son club, l'Atalanta, mais des problèmes présumés lors de la visite médicale ont finalement fait échouer l'opération. Furieuse, la formation bergamasque assure qu'aucun souci physique n'empêchait la finalisation du deal.

Début juin, les deux clubs s’étaient entendus sur une indemnité de 40,5 millions d’euros, pouvant grimper à 45 millions d’euros avec les bonus.

Le joueur, lui-même enthousiaste à l’idée de rejoindre les Red Devils, avait rapidement trouvé un accord avec le club mancunien. Sa présentation à Old Trafford semblait donc imminente.

L’officialisation avait toutefois été différée : sélectionné pour remplacer l’infortuné Wesley França au Mondial, le milieu de terrain avait dû reporter ses examens médicaux.

Après l’élimination du Brésil face à la Norvège, Éderson a enfin pu passer les examens médicaux. Le milieu de terrain a été soumis à deux séries de tests approfondis par Manchester United.

Après ces tests, le club anglais a décidé d’abandonner l’opération. Selon la presse transalpine, la décision a provoqué l’ire de l’Atalanta, qui assure qu’il n’existe aucun problème physique.

Le club bergamasque rappelle sa sélection avec la Seleção comme gage de fiabilité. « L’Atalanta est convaincue qu’Éderson est en pleine forme », tranche Fabrizio Romano.

Selon plusieurs sources italiennes, le milieu défensif français Manu Koné, déjà considéré comme l’une des grandes stars de la Serie A et auteur d’un Mondial convaincant, serait la raison de l’échec de la transaction. Âgé de 26 ans, il devrait rapporter environ 60 millions d’euros à l’AS Rome.