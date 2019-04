Manchester United - Mata n'a pas peur de Messi et de Barcelone

Les Red Devils se préparent à affronter Barcelone en quarts de finale de Ligue des champions. Un adversaire qu'ils respectent mais ne craignent pas.

Juan Mata est persuadé que est prêt à affronter Lionel Messi et Barcelone, un adversaire que les Red Devils respectent mais ne craignent pas. Les champions d' en titre seront à Old Trafford ce mercredi pour le quart de finale aller (21h).

L'équipe d'Ernesto Valverde apparaît de nouveau en grande forme cette saison, dans le sillage d'un Lionel Messi qui a une nouvelle fois dépassé les 40 buts. United sait que contenir Messi n'aura rien de facile, mais Mata est confiant sur la capacité de l'équipe à faire face au Barça collectivement.

L'Espagnol a déclaré au Daily Star à propos de ce défi qui attend les Red Devils : "Nous sommes Manchester United et nous représentons l'un des plus grands clubs du monde. La peur n'est pas le bon mot. Le respect est le mot. Nous devons aussi nous faire confiance et savons que dans un bon jour, nous pouvons leur poser des problèmes. C'est ce que nous avons à l'esprit, d'essayer de bien faire et nous battre pour nos supporters et le club."

"Barcelone est une équipe fantastique, l'une des meilleures du monde. Nous attendons avec beaucoup d'impatience ce match en espérant nous qualifier. Bien sûr ils sont dans une bonne période, en tête du championnat en Espagne mais nous sommes confiants parce que nous sommes Manchester United et nous pouvons faire deux bons matchs pour nous qualifier."

L'article continue ci-dessous

"C'est pour ces matchs que l'on est footballeurs. Vous attendez les grands matchs sur le devant de la scène comme à Old Trafford, un quart de finale de donc nous sommes impatients."

Les Red Devils abordent ce rendez-vous face aux Blaugrana après une série de trois défaites sur leurs quatre dernières sorties toutes compétitions confondues. La confiance est toutefois de retour depuis l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer, qui a depuis été prolongé pour les trois prochaines saisons sur le banc.

L'élimination du PSG au tour précédent a joué en sa faveur, et pourrait jouer dans la volonté du club de prolonger plusieurs joueurs qui arrivent en fin de contrat à l'issue de la saison, comme c'est notamment le cas de Juan Mata.