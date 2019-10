Manchester United - Mata : "Liverpool ? Une chance d'inverser la dynamique"

L'international espagnol estime que le très attendu derby d'Angleterre pourrait marquer un tournant dans la saison des Red Devils.

n'a pas connu un début de saison rêvé avec seulement deux victoires et neuf points pris en huit journées. Un départ raté qui laisse les Red Devils à une improbable 12e place en championnat alors que le leader incontesté se présente à Old Trafford ce dimanche (17h30).

L'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer fait ainsi face à une pression de plus en plus grande et plusieurs rumeurs suggèrent qu'il pourrait être remplacé. Pourtant, l'expérimenté Juan Mata attend avec impatience ce choc de championnat face au grand rival, qui reste sur 17 succès d'affilée. Une opportunité selon lui de changer la suite de la saison.

"Ce dimanche nous avons une belle chance de changer la dynamique et nous sommes tous très motivés pour aller chercher la victoire, a-t-il écrit sur son blog. Nous sommes United, nous jouons à domicile et nous allons tout donner pour être capables de remporter la victoire que nos supporters méritent dans un match aussi spécial."

"C'est une honte de devoir continuer à parler de racisme"

"Le pire ces derniers jours, c'est ce qui s'est passé en Bulgarie pour plusieurs joueurs de l'équipe nationale d' , des joueurs que je connais bien - dont certains sont mes coéquipiers, a-t-il ajouté. Je n'arrêterai jamais de répéter que le racisme n'a pas sa place dans le football, ni dans la société.

"C'est une honte de devoir continuer de parler de ce sujet encore aujourd'hui. Espérons que dans un futur pas si lointain ce genre de choses n'arriveront plus."

Du côté de l' en revanche, cette trêve internationale a été marquée par la qualification pour l' , malgré la blessure de David de Gea. "La mauvaise nouvelle dans ce match est que David n'ait pas pu terminer en raison d'une blessure après avoir fait plusieurs beaux arrêts. J'espère que ce ne sera rien de grave et qu'il pourra être de retour avec nous rapidement."