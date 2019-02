Manchester United, Mata : "Anthony Martial est un joueur différent"

Juan Mata a tenu des propos très élogieux envers Anthony Martial, ce dimanche.

Auteur d'une excellente prestation contre Fulham ce samedi (0-3) - avec un très joli but et une passe décisive - Anthony Martial traverse une bonne période.

L'attaquant international français brille dans une attaque retrouvée depuis le départ de José Mourinho. Comme Paul Pogba ou Marcus Rashford, il sera à surveiller de très près par les joueurs du Paris Saint-Germain lors du choc très attendu en huitièmes de finale aller de Ligue des champions, mardi.

Dans le vestiaire mancunien, Martial semble faire l'unanimité. C'est ce que laissent transparaître les propos très forts de Juan Mata à son sujet. Interrogé sur l'attaquant français, le milieu offensif espagnol a confié qu'il l'admirait énormément.

"Ce que je peux dire d'Anthony ? Que je l'aime ! À chaque fois que je joue avec lui, j'essaie de lui donner le ballon. C'est un joueur différent. Le but qu'il a marqué contre Fulham, peu de joueurs peuvent le mettre. C'est pour ça qu'on l'appelle le Ronaldo français. Il me rappelle l'ancien Ronaldo, le Brésilien, celui qui faisait de longues courses, gagnait son duel, et marquait", a lancé l'ancien joueur de Valence dans des propos retranscrits sur la chaîne officielle du club, avant de s'attarder sur les caractéristiques du Français.

"C'est un très bon finisseur. Je l'aime, tout simplement. S'il s'éclate, je m'éclate. Et s'il s'éclate, normalement, on gagne".