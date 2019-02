Manchester United - Mata a peut-être aggravé sa blessure en poursuivant Mohamed Salah

Le milieu offensif espagnol fait partie des quatre joueurs de Manchester United blessés en première mi-temps contre Liverpool (0-0).

Juan Mata a admis avoir peut-être aggravé sa blessure en poursuivant Mohamed Salah pour une dernière intervention défensive avant de sortir, mais il espère être de retour "dès que possible". Une incoyable première demi-heure dans ce choc entre Manchester United et Liverpool a vu quatre mancuniens se blesser, alors que Roberto Firmino devait lui aussi céder sa place du côté des Reds.

Juan Mata, Ander Herrera et Jesse Lingard devaient sortir dans les 45 premières minutes à Old Trafford, alors que Marcus Rashford terminait la rencontre malgré un coup reçu à la cheville.

Ole Gunnar Solskjaer attend maintenant des nouvelles de son staff médical -alors qu'Anthony Martial et Nemanja Matic sont eux aussi blessés - et que les matches vont s'enchaîner, que ce soit en championnat, Cup ou Ligue des champions.

Mata pense que sa blessure n'est pas trop sérieuse mais ne devrait pas pouvoir jouer à Crystal Palace ce mercredi (21h). L'Espagnol a ainsi écrit sur son blog personnel : "Tout ce qui était possible a semblé nous arriver. S'il y a un match qu'aucun joueur de Manchester United ne veut manquer, c'est bien quand on joue contre Liverpool, mais vous devez accepter que les blessures fassent partie du sport."

"Par chance, je ne me souviens pas de m'être trouvé dans pareille situation par le passé, après plus de 12 ans comme professionnel, c'est la première fois qu'une blessure musculaire m'oblige à sortir d'un match. En réalité je dois être reconnaissant parce que ce n'est pas commun pour un joueur, mais celle-ci est venue durant un derby. C'est dommage, d'autant que ce n'est pas notre seule blessure - Ander [Herrera] et Jesse [Lingard] ont également dû sortir pour les mêmes raisons."

"C'est incroyable que tout cela ce soit passé rien qu'en première mi-temps. Ce n'était pas l'entame rêvée que nous espérions pour un tel match, mais l'équipe est restée compétitive malgré les blessures, et nous avons même eu les meilleures occasions de but."

"Pour ce qui est de ma blessure, j'ai ressenti quelque chose pendant plusieurs minutes et j'espère ne pas l'avoir aggravé quand j'ai poursuivi [Mohamed] Salah pour l'arrêter sur la contre-attaque (je devais le faire !)."