Manchester United : Martin Keown attaque violemment José Mourinho

L'ancien défenseur d'Arsenal Martin Keown a critiqué la méthode de façon très véhémente la méthode de José Mourinho.

José Mourinho ne fait toujours pas l'unanimité en Angleterre, c'est le moins que l'on puisse dire.

Le débat qui a eu lieu sur la BBC, lors de l'émission Football Focus ce samedi, le prouve encore. On a pu y voir l'ancien défenseur d'Arsenal Martin Keown attaquer violemment le manager de Manchester United.

Pour Keown, c'est très simple : le cycle de José Mourinho a Manchester doit prendre fin.

Appelant le grand public et la presse à ne plus surnommer Mourinho "The Special One", mais "The Lonely One" - l'homme seul -, Keown a été très loin dans la critique, invitant même les joueurs de Manchester United à ne plus du tout écouter leur manager.

L'article continue ci-dessous

"Ils ont presque besoin de ne plus l'écouter. Parce que si la manière dont ils jouent aujourd'hui correspond aux consignes de Mourinho, alors c'est comme s'ils étaient déjà livrés à eux-mêmes, car je suis bien incapable de définir l'identité de jeu de cette équipe", a-t-il lâncé.

Pour rappel, Manchester United affronte Liverpool ce dimanche, à 17 heures.

Une rencontre qui pourrait permettre aux coéquipiers de Paul Pogba de se relancer avant la période charnière des fêtes, ce que Keown a également souligné.