Manchester United : Martial : "J'adore les warriors, mais je ne peux pas être comme ça !"

L'ailier mancunien s'est confié sur son parcours, entre perception extérieure du public, joueurs qui l'ont impressionné et ambitions.

Après une belle intersaison, Anthony Martial espère passer outre les blessures pour relancer son parcours sous le maillot de Manchester United, lui qui a été prêté à Séville lors de la deuxième partie de la saison dernière.

"Mes objectifs étaient de jouer dans un grand club et en équipe de France"

Dans un entretien à France Football, l'international tricolore est revenu sur sa carrière en Angleterre, et les critiques dont il a souvent fait l'objet.

"Quand j'étais tout jeune en centre de formation, j'avais annoncé mes objectifs : jouer dans un très grand club et être en équipe de France. J'ai atteint ces objectifs et ce n'est pas arrivé tout seul.

"Sincèrement, je ne lâche rien, je travaille dur, y compris pendant les vacances. J'ai eu une prise de conscience pendant le confinement en 2020. Comme je m'ennuyais, j'ai commencé à faire du boulot en plus et j'ai découvert que j'y prenais du plaisir. Surtout que ça a payé sur le terrain car, à la reprise, j'ai vraiment performé", a-t-il confié.

Sous le maillot des Red Devils, Martial a joué aux côtés de plusieurs grands joueurs, dont certains l'ont marqué.

"Un joueur comme Cavani, il est à 3 000 % même quand on lui donne peu de minutes, il est profondément comme ça et ce n'est pas facile. Je vais vous dire : j'adore ce genre de joueur, reconnaît-il. Comme Lisandro Lopez que j'observais à Lyon, un vrai warrior tout le temps. Je kiffe les joueurs comme ça, mais je ne peux pas être comme ça !"

"A Manchester, personne ne vient essayer de me brancher"

Recruté par United en 2016, l'attaquant y a fait sa place, petit à petit, malgré un caractère pouvant parfois paraît peu affirmé de l'extérieur.

"Ne vous fiez pas non plus aux apparences. À Manchester, personne ne vient essayer de me brancher, je vous le garantis. Même à l'époque d'Ibra et autres, personne ne venait me chercher des poux", assure-t-il.

"Tout à l'heure, on parlait d'être vrai, sans esbroufe, je pourrais vous citer Wayne Rooney. C'est le meilleur joueur avec qui j'ai joué, toujours pour l'équipe, toujours à fond, pas de cinéma. Un monstre. Et un modèle de footballeur.

"Il faut savoir s'inspirer de ce genre de champion. Comme quand j'ai côtoyé Cristiano Ronaldo. Super humble. Et quel bosseur !"

Enfin, celui qui n'a plus été appelé en Bleus depuis octobre 2021 et le Final Four de la Ligue des nations veut encore croire en son étoile pour le Qatar, après avoir manqué 2018.

"Ça reste forcément un objectif. En plus, vu le profil des joueurs, je sais que l'on peut bien s'entendre, c'est un football que j'aime, une ou deux touches, ça combine, il y a de belles choses à réaliser.

"Je regarde chaque match des Bleus attentivement. Mais en restant lucide sur ma situation. La saison dernière, je n'ai pas joué assez régulièrement pour prétendre à une place assurée. C'est aussi pour ça que je dois carburer dans les prochaines semaines, car il y a un truc à jouer. J'y crois. De toutes mes forces."