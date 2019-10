Manchester United - Martial concentré sur son rôle d'avant-centre

L'attaquant français a souvent évolué sur un côté depuis son arrivée à Old Trafford mais il espère désormais se stabiliser dans l'axe et marquer.

Récemment revenu de blessure, le n°9 des Red Devils espère s'installer dans l'axe sous les ordres d'Ole Gunnar Solskjaer. Auteur du penalty de la victoire en League Europa la semaine passée, il a récidivé en inscrivant le troisième but des siens contre Norwich ce dimanche.

L'intéressé assure se concentrer sur l'amélioration de ses statistiques face au but. "Je suis très concentré sur mon rôle d'attaquant axial de faire grossir mes stats pour aider l'équipe de cette façon", a-t-il déclaré pour le site officiel du club.

"Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de gestes techniques, parce que cela fait partie de votre apprentissage et de la passion que vous avez quand vous êtes un joueur de football. Vous avez travaillé dur pour en être là si vous jouez à , et c'est important de ne pas perdre ce plaisir de jouer parce que si vous perdez cette passion, les choses seront beaucoup plus difficiles pour vous. Mais si je fais un geste technique, je veux marquer après."

L'ancien joueur de a également évoqué l'influence d'Ole Gunnar Solskjaer sur son jeu. C'est notamment le Norvégien qui l'a replacé dans l'axe à la pointe de l'attaque, et il considère ainsi que les buts sont l'aspect le plus important de son jeu.

"Ole nous donne à nous les attaquants beaucoup de conseils sur notre placement sur le terrain, et nous sommes heureux de cela", ajoute le joueur de 23 ans.

"Il a beaucoup de connaissances à partager après avoir été un très bon attaquant lui-même et cela va nous aider individuellement et pour progresser en tant qu'équipe. Je suis venu ici pour comprendre que, pour marquer, vous devez être obsédé. C'est comme cela que vous vous épanouissez comme attaquant. Ce n'est pas un choix, cela doit être comme ça."

"Mes joueurs préférés ? Ronaldo et Ronaldinho"

Martial est ensuite revenu sur les joueurs qui ont marqué son enfance, dont certains pas forcément uniquement focalisés sur le but. "Je dirais que mes joueurs préférés étaient les Brésiliens, Ronaldo et Ronaldinho. Ils étaient tous les deux fantastiques. Ils rendaient leurs matches magnifiques à regarder.

"J'ai surtout aimé Ronaldinho, parce que c'était un joueur qui pouvait vous faire rêver, avec son grand sourire sur le terrain, avec ses magnifiques gestes techniques. Je pense que la combinaison de grandes capacités techniques et des superbes buts qu'il pouvait marquer, c'est ce inspire les gens.