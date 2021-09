Manchester United : Marcus Rashford veut élargir son combat hors du football

L'international anglais se bat depuis le début de la pandémie contre la pauvreté infantile et entend bien poursuivre son combat.

Marcus Rashford a expliqué pourquoi il ne tiendrait jamais compte des appels de certains à "s'en tenir au football", l'attaquant de Manchester United et de l'Angleterre étant déterminé à poursuivre ses efforts pour mettre fin à la pauvreté des enfants.

L'attaquant de Manchester United et de l'Angleterre est déterminé à poursuivre ses efforts pour mettre fin à la pauvreté des enfants. Le jeune homme de 23 ans a entamé ce combat lors du premier confinement imposé par le coronavirus en 2020, la figure de proue du monde sportif utilisant sa position publique pour faire pression sur le gouvernement britannique en ce qui concerne le programme de repas scolaires gratuits.

La quête de Rashford lui a valu d'être décoré de l'Ordre de l'Empire britannique et, bien qu'il se consacre pleinement à son travail de star internationale du sport, il n'a pas l'intention d'abandonner le flambeau politique, quoi qu'en disent ses détracteurs.

S'exprimant dans The Spectator, Rashford a déclaré : "Dans le football, on est toujours plus fort à plusieurs. Avec un objectif commun, des personnes de différentes cultures, nationalités, orientations sexuelles, affiliations politiques et religions peuvent s'unir pour réaliser des choses incroyables.

"Lorsque vous enfilez le maillot de l'équipe nationale, la rivalité s'estompe et est remplacée par une volonté commune de gagner. Lorsque les supporters entrent dans ce stade, pendant 90 minutes, ils ont le sentiment de faire partie de quelque chose, d'un collectif, capable de laisser tous les soucis à l'extérieur de ces tourniquets. Pour beaucoup, c'est une religion. Pour moi, c'est encore un rêve.

"On grandit en idolâtrant des figures de ce jeu qui s'avèrent être comme vous et moi. Des êtres humains avec des émotions humaines et qui, plus que probablement, ont surmonté un certain niveau d'adversité dans leur carrière.

"Malheureusement pour certains, le conseil 'restez dans le football' n'est pas valable chez moi. Vous voyez, lorsque ma communauté n'avait rien pour elle, elle trouvait toujours quelque chose à me donner sous forme de gentillesse.

"Je suis le produit de leur compassion, de leur dynamisme et de leur volonté de m'offrir plus que ce qui se trouvait sur le pas de ma porte. Je rendrais un mauvais service à cette communauté et à ma famille si je n'utilisais pas ma plateforme pour parler au nom des millions de personnes dont la voix n'est pas entendue."

Il a ajouté sur le fait de déployer ses ailes en dehors du football : "La politique politicienne ne m'a jamais intéressé. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler ensemble pour trouver des solutions durables.

"Les effets à long terme d'une pandémie mondiale ne seront pas résolus par des mesures d'aide à court terme. Il est donc temps pour nous de nous unir avec la passion que nous avons vue pendant l'Euro et de faire en sorte que chaque enfant de ce pays ait une chance équitable et que la faim des enfants soit éradiquée. Aucun enfant ne devrait avoir 20 mètres de retard sur un autre, simplement à cause de la communauté dans laquelle il vit. Il est temps de passer au niveau supérieur."

Rashford s'est impliqué dans des campagnes politiques concernant les repas scolaires gratuits, le crédit universel et l'alphabétisation.

Dans le même temps, il brille avec Manchester United et les Three Lions, même si une opération à l'épaule le tient actuellement éloigné des terrains. Il a toutefois repris doucement l'entraînement du côté de Carrington.